Pohádka Čertí brko si získala už spoustu nadšených diváků. Nejen oni mají možnost vyhrát 3 balíčky s krásnými cenami na motivy filmu.

Každý z balíčků bude obsahovat tři produkty. Prvním z nich je pohádková kniha Čertí brko, kterou vydalo Presco Group pod značkou ELLA & MAX. Kromě tohoto titulu najdete v balíčku psací pero s motivem pohádky Čertí brko a barvy na tvář (červená, černá, žlutá) s motivem pohádky Čertí brko.

Soutěž o tématický balíček Čertí brko končí 28. ledna 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Presco Group.

Kniha Čertí brko

Věděli jste, že peklo je úřad starý jako lidstvo samo a vůbec tu není proto, aby nám něco zlého našeptával? Zlo si totiž každý nosí v sobě… Nejmocnější pekelnou zbraní je Čertí brko, které zapisuje všechny hříchy. Aby čerti nemuseli za hříšníky létat po celém světě, mají ho rozdělený na jednotlivá podpekla, odpovědná ústřednímu peklu a samotnému Luciferovi.

Zbrusu nová česká pohádka, na kterou se budete moct podívat i v kině nebo v televizi, vás zavede do podpekla Pervidle a místně příslušné obce Pytlov. V podpekle se jednoho dne porouchá Čertí brko a Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového nezkušeného čerta Bonifáce, aby se nekňuba ve světě trochu otrkal. Bonifác se vydává do Pytlova, ale hned zkraje ho zdejší šejdíř krejčí Klouzek okrade nejen o brko, ale i o další kouzelné pekelné předměty. Události pak nabírají rychlý spád: Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se dokonce podaří zrušit peklo a uvěznit jeho vládce! Bonifác v sobě musí probudit všechny čertovské síly a na plné obrátky roztočit závity svého vynalézavého mozku, aby osvobodil Pytlov, Lucifera a také krásnou nehříšnici Markétku, do které je zamilovaný až po uši, z moci zloduchů a povalečů.

Nádherné celostránkové ilustrace scénografa, loutkaře, výtvarníka a pedagoga Roberta Smolíka doplněné řadou propracovaných náčrtků, plánů, zápisků, razítek, kolků a známek vytvářejí spolu s textem harmonicky působivý celek knihy, která má navíc velmi aktuální vyznění – pamatujte, milí hříšníci: kdo chce rušit peklo, ten to s vámi nikdy nemyslí dobře. Právě takový má v sobě zla nejvíc. A nikdy nevěřte nikomu, kdo vám slibuje ráj na zemi, protože ten si musí každý zasloužit sám. I přes svůj hluboký obsah je tenhle poučný příběh napsaný s lehkostí a neuvěřitelným vtipem, takže se při jeho čtení bude opravdu dobře bavit celá rodina!

Psací pero s motivem pohádky Čertí brko.

Věděli jste, že peklo je úřad starý jako lidstvo samo a vůbec tu není proto, aby člověku něco zlého našeptával, ale je tu proto, aby ho trestal za jeho prohřešky? Zlo si totiž každý z nás nosí v sobě stejně jako dobro…

Nejmocnější pekelnou zbraní nejsou plameny ani oblaka dýmu, ale Čertí brko z kohouta samotného knížete pekel Lucifera. Stejně jako Lucifer i jeho černý kohout Brkoslav je na světě od nepaměti. Říká se, že je to jeden z padlých andělů, který se při pádu z nebeské klenby snažil svá andělská křídla zachránit proměnou v ptáka… Čertí brko ví na každého všechno – bez něj by byl pekelný úřad hluchý a slepý. Spolehlivě zapisuje lidské hříchy a vedle toho se ještě zabývá portrétováním hříšníků, jelikož prý má nezřízené umělecké ambice.

Máte vzácnou příležitost vyzkoušet své vlastní Čertí brko! Ať už se s ním pustíte do spisování anebo do kreslení, hezkou zábavu a hříchu zmar!

Barvy na tvář (červená, černá, žlutá) s motivem pohádky Čertí brko.

Věděli jste, že čerti jsou sice zarostlí neholení démoni, ale mají jen drobné růžky? A byla to jen a jen naše fantazie, co jim v průběhu věků dodalo na strašlivosti?

V lidových povídačkách se tak z růžků staly velerohy, z bagančat kopyta, a když má něco rohy a kopyta, tak to přece musí mít i ocas! A ještě něco tomu chybí… Ano – lítá to a plive oheň. Když se kníže pekel Lucifer seznámil s touto všeobecně vžitou představou o čertech, přišla mu poněkud nesmyslná, ale jako vládce všech démonů obdařený vskutku pekelnou inteligencí dobře věděl, že strach není logický, je však nejlepší prevencí hříchu. Proto svým podřízeným nařídil nosit speciální výstroj, která onu představu lidí o pekelnících dokonale naplňuje a používá se výhradně při takzvané jímce hříšníka neboli jeho zajetí.

Díky těmhle originálním barvám na obličej se i z vás během chvilky stane strašlivý čert připravený k jímce! A při strašení se můžete inspirovat třeba zbrusu novou rodinnou pohádkou Čertí brko a jejími pekelnými hrdiny. Hezkou zábavu a hříchu zmar!

