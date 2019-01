Kuchyňské papírové utěrky se zdají být skvělým řešením na úklid, ale zdání trochu klame. Konkrétně v kuchyni nejsou právě hygienické a o hledisku ekologie se radši příliš nebudeme zmiňovat.

Rozmyslete si, na co kuchyňskou papírovou utěrku použijete. My s v dnešním článku podíváme hlavně na jejich využití v kuchyni, co se týká hygieny. Spotřebitelský časopis dTest se podíval na kvalitu kuchyňských utěrek, které výrobci považují za hygieničtější oproti látkovým. V laboratoři byla kontrolována savost, pevnost, uvolňování papírových vláken a také mikrobiální nezávadnost kuchyňských papírových utěrek při kontaktu s potravinami u 18 papírových utěrek.

„Papírové utěrky by měly být pevné, snadno se odtrhávat v místě perforace a být schopné dobře nasáknout tekutiny. Neměla by se z nich uvolňovat papírová vlákna. Papírové utěrky přicházejí do kontaktu s potravinami, měly by proto splňovat základní hygienické nároky,“ popisuje ideální požadavky na tyto výrobky Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Savost jako hlavní vlastnost

Nejdůležitější u kuchyňských utěrek jsou požadavky na dobrou savost.

„V laboratoři jsme měřili, jak velká část role je potřeba na vsáknutí 100 ml vody. Utěrkám Billa/Clever se v této zkoušce vůbec nevedlo, na likvidaci jednoho deci vody bychom potřebovali skoro čtvrt role, což činí zhruba 1,60 Kč. Jednu deci vody přitom dokážou jiné utěrky vsáknout za 20 haléřů,“ hodnotí výsledky zkoušky Hana Hoffmannová.

Hygiena pokulhává

V papírenském průmyslu se může stát, že znečištěné stroje nebo voda z recyklovaného materiálu kontaminují materiál. Protože spory bakterií dokáží přežít i velmi nepříznivé podmínky, může dojít k tomu, že ve vlhku a teple kuchyně se znovu zaktivují. Zajímavé je, že utěrek Billa/Clever bylo potřeba na zachycení vody hodně, ale zároveň se jednalo o jediné utěrky, na kterých ani po dvou dnech působení vlhka a tepla nevyrostla žádná kolonie bakterií.

Pozor na recyklované utěrky s optickými zjasňovači

Do recyklovaných utěrek se dávají směsi různých druhů papíru, které se nedají kontrolovat. Součástí recyklovaného papíru často bývá třeba kancelářský papír, který se bělí. Optické zjasňovače jsou schopny prosvětlit nevzhlednou barvu recyklovaného papíru. dTest zjišťoval, jestli se optické zjasňovače (případně obsažené v utěrkách) mohou uvolnit do jídla. Laboratorní zkouška u dvou utěrek z recyklovaného papíru potvrdila přenos optických zjasňovačů do okolí. Jednalo se o dm/Saugstark & Sicher Recycling a Tesco/Springforce.

Z tohoto důvodu by se neměly recyklované utěrky dostávat do kontaktu s jídlem. Tolik žádaná ekologie je v tomto případě spíše nevýhodou.

„V rámci předběžné opatrnosti vybírejte do kuchyně raději utěrky ze 100% celulózy. Je u nich menší riziko mikrobiálního znečištění i uvolňování chemikálií,“ radí Hana Hoffmannová.

Další praktická zjištění

Více vrstev papíru nutně neznamená lepší absorpční schopnosti. V řadě případů byly dvouvrstvé utěrky savější než ty třívrstvé.

Pokud chcete využít recyklované kuchyňské utěrky jinde než v kuchyni (například při úklidu), tam je ekologie na místě. Samozřejmě z hlediska ekologie by bylo ideální kuchyňské papírové utěrky nepoužívat vůbec nebo výjimečně.

Řada nejasností panuje i u likvidování použitých utěrek. Určitě nepatří do záchodu, protože se ve vodě nerozpouštějí. Měly by zamířit do komunálního odpadu. Jestliže s nimi nebyly stírány chemikálie, mohou putovat na kompost. Utěrky s tukem a mastnotou se dají spálit v kamnech.

Zdroj: TZ dTestu