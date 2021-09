Dnes bude výlet mezinárodní, protože přejedeme hranice do Rakouska a kousek za Vídní přistaneme v ospalém městečku Laxenburg, kde se skrývá nenápadný poklad.

Kupodivu to není honosný Nový zámek, u kterého parkujeme a kde je Národní archiv. V Laxenburgu je totiž největší krajinářský park v Rakousku, oblíbené výletní místo Vídeňáků. Že je park docela velký, návštěvníkům dojde ve chvíli, kdy je k dosažení hradu na druhém konci třeba stopnout si vyhlídkový vláček. V něm se pokocháte krajinou a rybníky, kde si můžete pronajmout loďku nebo šlapadlo. K cíli naší cesty však bylo třeba použít ještě přívoz, hrad Franzesburg je totiž na ostrůvku chráněn vodním příkopem…

Přístav Laxenburg

Franzesburg není původní středověký hrad, jen by tak rád vypadal. Byl postaven někdy kolem roku 1830 jako pocta minulosti a úžasné habsburské dynastii. Proto má všechny ty věžičky, padací most nebo falešnou hladomornu… Je to vlastně takové muzeum, jsou tu různé artefakty, dovezené ze všech koutů tehdejší monarchie (především z oblasti Waldviertelu) a často se hrad stavěl tak, aby vyhovoval dovezeným dveřím nebo stropu, ne naopak. Hned v úvodu je celkem temná komnata (dřevěný strop a obložení ze zlacené vepřovice nesou zrovna světlé) kde mají čestné místo obrazy českých panovníků. V jednom z větších sálů je zase zlacený strop, dovezený z Chebu (následovalo ohromené a rozhořčené zašumění hlasů, ať to koukají vrátit…).

Na hradě jsou na české turisty připravení, mají audioprůvodce, který nás často informoval, že „pokud chcete vědět víc o Trůním sále, stiskněte číslo 14“. Naši velkou skupinu měla na starosti dvojice blonďatých slečen, které si byly tak podobné, že chvíli trvalo, než nám došlo, že ta plavá slečna nemůže být na dvou místech zároveň… Na nádvoří hradu se v létě hraje divadlo, letos je to zřejmě něco z kosmické lodi. Přívoz se musí hodně protáčet…

Schloss Hof kousek od hranic se Slovenskem je jiné kafe. Je tak obrovský, že se v žádném parku neschová. Hof je největším barokním zámkem na území Moravského pole (což je rovina mezi Dunajem a řekou Moravou). Mezi jeho nejvýznamnější vlastníky patřili Evžen Savojský a Marie Terezie, kteří pozvedli zámek do závratných výšin. Z těch ale zase rychle spadl, když v něm později byla jízdárna nebo sklad vojenského arzenálu (vybavení zámku bylo ve 200 vagonech převezeno do Vídně do skladů). Průvodkyně (maďarská Slovenka, kterou nám naštěstí cestovka domluvila) pohřebním hlasem zdůraznila, že kvůli koním zasypali i všechny fontány v zahradách. Dalo velkou práci obnovit lesk krásného zámku – na sedmi terasách, svažujících se k řece, se stále pracuje.

Zámek Hof

Ale sály nejsou tak přeplácané, jak jsme si zvykli z českých zámků. (Asi nevrátilo zpátky zdaleka všechno.) V první části prohlídky je z nějakého důvodu dočasná výstava o korunním princi Rudolfovi, která ho má představit jako člověka, ne jako toho ztroskotance, co se nakonec zastřelil. (V sousedním zámku Niederweiden je pak výstava o jeho matce, císařovně Sisi, ačkoli s Hofem mají společného asi jen zřizovatele.)

Celkem holé místnosti ozvláštňuje vždy jen pár významných předmětů. Zato venku je pořád na co se dívat, nejen na úžasné zahrady a květinové záhony ve stylu francouzských zámků (kde vesele pobíhají sysli). Podobně jako v Lednici i tady mají všechny jízdárny, statek a přilehlá hospodářská stavení spoustu vyžití, suvenýry, dětské divadlo, kontaktní zoo, bylinkovou a růžovou zahradu s oslíky, obrovské oleandry, zátiší s rybníčkem na jednom skrytém dvorku, restauraci (kde chtějí nechat kontakt a vidět očkovací certifikát) a velké výběhy pro původní druhy koní, koz a údajně i nějaké velbloudy. Den před naší návštěvou byly na spodní terase zahájeny letní slavnosti, a jako celebrita dorazila Conchita Wurst…

Každá ze zastávek čtvrtého dne měla něco do sebe – Laxenburg nabídl dobrodružství už při cestě k hradu a ukázal, jak má vypadal profesionální nahánění čtyřicetičlenné výpravy. Schloss Hof zas trošku připomněl vybrakované Versaiiles – velkolepý zámek, kde průvodkyně musí mít vysílačky, aby se tolik nenaběhaly, ohromující zahrady velikosti osmi fotbalových hřišť… a celý výlet korunovalo nádherné letní počasí.

První den na jižní Moravě – Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou

Výlet po jižní Moravě: zámek Lysice a Punkevní jeskyně

Výlet po jižní Moravě: zámek Milotice a Lednicko-valtický areál