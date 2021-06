Těšíte se na dovolenou. V poslední době se někam vydat, je o trochu komplikovanější, než tomu bylo dříve. Co vše je třeba zařídit, jaké doklady, očkování a další nezbytnosti jsou na cestách zapotřebí? Máme pro vás seznam důležitých věcí a činností. Díky nim budete na skvělou dovolenou lépe připraveni a posílíte tak šance, že si z něj přivezete jen krásné zážitky.

Aby se dovolená vydařila, je potřeba důkladná příprava. Foto: Pixabay

Pas, víza a další dokumenty

Neplatnost pasu patří mezi klasické chyby, které dokáží dovolenou zkomplikovat. Zkontrolujte tedy platnost vašeho cestovního dokladu a myslete na to, že by měl být platný alespoň 6 měsíců po plánovaném odjezdu ze země. Řada zemí to totiž vyžaduje. Další informace k pravidlům pro vstup do jednotlivých států nabízí Ministerstvo zahraničních věcí .

Někdy jsou potřeba další dokumenty, jako víza nebo jiná povolení, mohou totiž být nezbytností vstupu do určitých zemí a navíc je někdy nutné žádat o ně s dostatečným předstihem. Vyplatí se udělat si od všech významných dokumentů (myslete i na řidičský průkaz a pas) fotokopie.

Zdravotní rizika a očkování

V dnešní době se ještě více musí hlídat zdravotní varování nebo omezení před vstupem do určité země. Tyto informace najdete na webu MZ V. Informace lze získat i na lince Informačního centra pro cesty do zahraničí: 222 264 222.

O očkováních se dozvíte v očkovacích centrech. Některá mohou být doporučená, jiná povinná pro vstup do země povinná.

Dobře vybavená lékárnička

Balení cestovní lékárničky je jednou z velmi významných činností. Ujasněte si nejprve, pro kolik osob bude určena, jak jsou staří, kam cestuji a jaké jsou v té zemi hygienické standardy? Důležitým faktorem je i délka pobytu a provozované aktivity. Bude v oblasti dostupná lékařská péče. Měli byste si také pohlídat, jaké jsou v cílové destinaci podmínky pro převoz léků přes hranice.

Co má cestovní lékárnička obsahovat?

Léky, které pravidelně berete – hlavně ty, které jsou na předpis a měla by jich být větší zásob, pokud by se návrat zpozdil .

– hlavně ty, které jsou na předpis a měla by jich být větší zásob, pokud . Léky na bolest a horečku – sáhněte po osvědčených lécích. Měly by účinkovat na snížení teploty, mírnění bolesti a léčbě zánětu (třeba Acylpyrin), dále se může jednat o léky s obsahem paracetamolu na bolest hlavy, zubů, zad v křížové oblasti či menstruační bolesti (třeba Valetol). Pokud cestují i děti, je potřeba vhodné varianty léků i pro ně.

– sáhněte po osvědčených lécích. Měly by účinkovat na snížení teploty, mírnění bolesti a léčbě zánětu (třeba Acylpyrin), dále se může jednat o léky s obsahem paracetamolu na bolest hlavy, zubů, zad v křížové oblasti či menstruační bolesti (třeba Valetol). Pokud cestují i děti, je potřeba vhodné varianty léků i pro ně. Léky na průjem a nevolnost – hlavně v teplých krajích je potřeba se na tuto možnost připravit, snadno může dojít k dehydrataci organismu.

hlavně v teplých krajích je potřeba se na tuto možnost připravit, snadno může dojít k dehydrataci organismu. Antihistaminika – kapky nebo tablety a gel. Jsou vhodné i pro pokousání a poštípání nejrůznějším hmyzem. Myslete na tuto možnost, i když nepatříte mezi alergiky, cizokrajný hmyz může alergickou reakci vyvolat. Některé antihistaminické tablety a kapky také tlumí, a tím snižují pozornost a snadno po nich usnete.

– kapky nebo tablety a gel. Jsou vhodné i pro pokousání a poštípání nejrůznějším hmyzem. Myslete na tuto možnost, i když nepatříte mezi alergiky, cizokrajný hmyz může alergickou reakci vyvolat. Některé antihistaminické tablety a kapky také tlumí, a tím snižují pozornost a snadno po nich usnete. Dezinfekce – nepodceňujte ani drobné ranky a oděrky. Obzvláště tam, kde není lékařská pomoc snadno dosažitelná, může způsobit zásadní potíže. Pokud cestujete s dětmi, volte takovou, která nepálí (například Betadine).

– nepodceňujte ani drobné ranky a oděrky. Obzvláště tam, kde není lékařská pomoc snadno dosažitelná, může způsobit zásadní potíže. Pokud cestujete s dětmi, volte takovou, která nepálí (například Betadine). Kapky do očí – zánět spojivek se na cestách objevuje často a bez účinných kapek nebo masti se ho jen tak nezbavíte.

zánět spojivek se na cestách objevuje často a bez účinných kapek nebo masti se ho jen tak nezbavíte. Antibiotika – budou se hodit v případě, že se chystáte do zemí s omezenou dostupností lékařské péče. Požádejte svého lékaře o předepsání vhodných širokospektrálních antibiotik. Důležité také budou informace, v jakých případech je použít a jaké zvolit dávkování.

– budou se hodit v případě, že se chystáte do zemí s omezenou dostupností lékařské péče. Požádejte svého lékaře o předepsání vhodných širokospektrálních antibiotik. Důležité také budou informace, v jakých případech je použít a jaké zvolit dávkování. Antimalarika – s jejich užíváním vám poradí v očkovacím centru, pokud cestujete do oblasti s výskytem malárie.

– s jejich užíváním vám poradí v očkovacím centru, pokud cestujete do oblasti s výskytem malárie. Repelent – tento přípravek se vyplatí mít při ruce na jakýchkoliv cestách. Sníží riziko pobodání hmyzem, který může přenášet například malárii nebo jiné tropické nemoci.

– tento přípravek se vyplatí mít při ruce na jakýchkoliv cestách. Sníží riziko pobodání hmyzem, který může přenášet například malárii nebo jiné tropické nemoci. Podrážděná pokožka – na spálenou pokožku – na úlevu od bolesti, pro zklidnění a rychlejší regeneraci postižené pokožky se hodí třeba Panthenol, případně některý přírodní přípravek.

– na spálenou pokožku – na úlevu od bolesti, pro zklidnění a rychlejší regeneraci postižené pokožky se hodí třeba Panthenol, případně některý přírodní přípravek. Suchá pokožka – vyberte si vhodný přípravek na zklidnění a promaštění suché pokožky. Možností je i lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách např. Infadolan.

– vyberte si vhodný přípravek na zklidnění a promaštění suché pokožky. Možností je i lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách např. Infadolan. Náplasti, obvazy a obinadla – všechny tyto varianty by rozhodně neměly v lékárničce chybět, můžete ji doplnit i o tejpy, vhodné jsou i rychlostehy pro menší tržné rány bez nutnosti šití.

– všechny tyto varianty by rozhodně neměly v lékárničce chybět, můžete ji doplnit i o tejpy, vhodné jsou i rychlostehy pro menší tržné rány bez nutnosti šití. Tablety na čištění vody se hodí v destinacích, kde se těžko dostává k pitné vodě.

se hodí v destinacích, kde se těžko dostává k pitné vodě. Další důležité věci – zapomenout by se nemělo ani na takové předměty jako jsou nůžky, pinzeta, multifunkční nůž a také izotermická fólie.

Pokud cestujete letadlem, počítejte s tím, že některé léky či nástroje možná nebude možné vzít na palubu. Ověřte si to předem u letecké společnosti.

Covid-19

Protože nemoc covid-19 je stále všudypřítomná, platí v řadě zemí různá omezení. Zjistěte si je včas a ověřte si, jestli potřebujete testy pro vstup a který test je povolen. Informujte se i na to, co potřebujete pro návrat do ČR. Protože se opatření mění téměř každým dnem, je vhodné tyto informace sledovat průběžně i během pobytu.

Bezpečnostní rizika a DROZD

Ministerstvo zahraničí pravidelně aktualizuje informace o bezpečnostních rizicích ve všech světových zemích a zároveň nabízí možnost registrace do systému DROZD , který v případě potřeby umožňuje účinně zorganizovat pomoc v krizových situacích.

Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh je věcí, na kterou by se rozhodně nemělo zapomínat, obzvláště při cestách do zahraničí. Důležité je vzít v potaz všechny aktivity, které budete provozovat. Nebude se vám také hodit další druh pojištění, jako je třeba pojištění vozidla včetně asistence nebo třeba pojištění odpovědnosti (ideální při cestování s dětmi a domácími mazlíčky).

Mezinárodní řidičský průkaz

Pokud budete na dovolené využívat auto, ověřte si, jestli je v dané destinaci nutné mít tzv. mezinárodní řidičský průkaz. Jedná se vlastně o překlad běžného řidičského průkazu a vyřizuje jej zpravidla na počkání Obecní úřad s rozšířenou působností .

Karty a hotovost

Další potřebnou záležitostí je finanční otázka. Budete si brát hotovost nebo spoléháte hlavně na platební kartu? Případně zkontrolujte datum expirace vaší platební karty a ověřte si, jestli je v určité zemi typ vaší karty akceptován, není to totiž automatické. Pokud je to možné, vezměte si s sebou alespoň dva typy různých platebních karet.

Vhodné je ale nespoléhat pouze na platební karty. Pokud by s ní byly problémy, hodí se finanční hotovost v místní měně (event USD nebo EUR) asi na tři dny. Další možností je nechat si poslat hotovost přes Western Union .

Důležitá je také bezpečnost financí a dokladů. Větší částky by měly být rozděleny na různá místa, podobné platí i pro dokumenty.

Roaming

Informujte se, jestli je v příslušné destinaci možné aktivovat roaming od vašeho operátora a jestli není váš telefon zablokovaný pro místní síť. Případně počítejte pořízením SIM karty (náklady navíc) a také s pořízením telefonu (třeba z bazaru), ale aby měl oprávnění k lokálnímu provozu.

Foto: Pixabay

Ubytování

V některých zemích se ubytování sežene snadno, pokud cestujete “na vlastní pěst” chce to jistotu a pokud si tím nejste jisti, případně si zamluvte nocleh alespoň na první noc.

Kurz první pomoci

Ne ve všech oblastech je dobře dostupná lékařská péče. Pokud se na takovéto místo chystáte, můžete před odjezdem absolvovat kurz první pomoci. Pravidelně ho vypisuje Český červený kříž a různé i jiné zdravotnické organizace. Absolvovat se dá i on-line.

Co vše sbalit na cesty

Nechávat balení na cesty na poslední chvíli nemusí být tou správnou volbou. Vhodné je sbalit se s dostatečným předstihem (alespoň 2-3 dny).

Pokud chcete cestovat s batůžkem, vezměte jen to nejdůležitější, každý gram nepotřebných věcí se dost pronese.

Pokud nosíte dioptrické brýle, vezměte si s sebou i jedny náhradní.

Pokud nemusíte, neberte si s sebou žádné cennosti. Jestliže se tomu nevyhnete, nechte je v příručním zavazadle.

Telefon a ostatní elektroniku nabijte před cestou na 100 %. Nezapomeňte na nabíječky a myslete na vhodné adaptéry k zásuvkám, pokud je to potřeba.

Zipy odbavených zavazadel zamkněte zámky a pro jistotu kufry nechte ještě obalit ochrannou fólií.

Dbejte na hygienu a přibalte dostatek respirátorů (roušek), dezinfekci na ruce, případně i jednorázové rukavice. Tyto věci by měly být po ruce, tedy v příručním zavazadle.

Na co nezapomenout na cestách

Základem při cestování je obezřetnost a prevence. Vnímejte také kulturní i jiné odlišnosti. Při cestování zejména do tropických zemí dodržujte jednoduchá cestovatelská pravidla:

Nepijte vodu z kohoutku, nekonzumujte led v nápojích a tekoucí vodou si nečistěte ani zuby. Raději se vždy spoléhejte na vodu balenou.

Nesahejte na potulné kočky, psy ani jiná místní zvířata.

Pořiďte si moskytiéru, ochrání vás nejen před hmyzem, ale například i před hady.

Mějte vždy po ruce antibakteriální gel.

Vyhněte se konzumaci sushi a jiných syrových mas.

Chraňte se vždy opalovacím přípravkem s SPF 50 a jeho aplikaci během dne několikrát opakujte.

Používejte repelent a do přírody vždy noste dlouhé rukávy i nohavice.

Na co myslet po návratu

Máte-li po návratu zdravotní potíže, navštivte hned lékaře. Některé nemoci, například malárie, se mohou ale projevit až několik týdnů i měsíců po vašem příjezdu domů.