Strašidelný dům, který se vynořuje na jedinou noc každých devět let, aby si vybral svou daň. Jeden nebo více pohřešovaných ve stejný den. Dům za zdí je britský román na pomezí reality a hororu.

V zapadlé uličce uprostřed velkoměsta se každých devět let o poslední říjnové sobotě dějí divné věci. Zničehonic se v holé zdi objeví malá vrátka, která zvou do jiných časů. Či snad do jiné dimenze? Dvířka ve Slade Alley vedou do starého panství Slade House, který obývají dva podivní sourozenci.

Norah a Jonah pořádají co devět let den otevřených dveří. Na návštěvy si zvou vždy někoho osamělého či odlišného. Jednou je to autistický puberťák, jindy čerstvě rozvedený detektiv, věčně šikanovaná středoškolačka nebo zvědavá reportérka. Ale co se v domě skutečně děje, zůstává záhadou. Ti z návštěvníků, kteří se dozvěděli pravou příčinou pozvání, se o nic už s nikým bohužel nepodělí…

Dům za zdí je příběhem trvajícím více než padesát let a je rozkročen hned mezi několik žánrů, nejvíce však inklinuje k mrazivému thrilleru či temnému hororu. David Mitchell, autor známý například svým románovým opusem Atlas mraků, připravil čtenářům další neskutečně poutavý příběh, při němž vás bude mrazit, a občas zůstanete sedět s otevřenou pusou.

Mitchell je znám svým umění vtáhnout čtenáře do děje a stvořit prostředí tak živoucí, že občas zapomenete, že čtete knížku a ne, že vám někdo nevypráví skutečné zážitky. Dům za zdí, z nakladatelství Mladá Fronta, zaujme milovníky dobře napsaných strašidelných příběhů a propracovaných postav Davida Mitchella.

Každý strašidelný příběh potřebuje realistické vysvětlení… Vydejte se do Slade Alley a objevte je.