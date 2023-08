Jeho a její je už čtvrtou česky vydanou knihou Alice Feeney. Pokud jste ještě nenašli knihu na dovolenou, tento důmyslný psychothriller je ideální.

Anna Andrewsová se domnívá, že její pozice hlasatelky hlavních televizních zpráv je neměnná a pořádně si užívá zasloužené pozornosti. Ale teď se vrací kolegyně z mateřské a Anna se musí vrátit zpět k práci reportérky. S podřadnou pozicí se ale nenechá jen tak smířit. Šance se jí nabídne v podobě reportáže. V jejím rodném městečku se totiž stala vražda a Anna po ní ráda sáhne.

Na místě zjišťuje, že vyšetřování vede její exmanžel Jack Harper a obětí vraždy je kamarádka

z dětství. V městě řádí sériový vrah a u jedné oběti nezůstane. Anna se drží policie. Ačkoliv se to nezdá, má temné tajemství a zahání ho alkoholem. O co to tu vlastně jde?

Velmi propletený příběh se odvíjí z pozice Anny, Jacka a vraha. Můžeme sledovat, myšlenky ženy, která má starost o matku. Vybavuje si také skupinu dívek, ke kterým chtěla patřit.

Autorka knihy, bývalá producentka a novinářka BBC Alice Feeney, čtenáři nabízí několik možností, a ten pak většinou značně tápe. Vytipovat vražedkyni není snadné a autorka ho bravurně navádí na stopu další a další pachatelky. Anně sice jde o život, ale že by to bylo zinscenované? Odhalení skutečné pachatelky je velmi překvapující a efektní.

Pokud si přejete přečíst napínavý a velmi propletený příběh plný myšlenkových pochodů jednotlivých postav, je titul Alice Feeney skvělou volbou. Hlavní postavy nejsou úplně sympatické, přesto se najdou momenty, kdy jim budete fandit. Kniha Jeho a její zkrátka vyvolává spoustu protichůdných emocí a rozhodně stojí za přečtení. A dovolená je pro tento výborný psychothriller skvělou příležitostí.

Originál: His and Hers, 2020, překlad: Michaela Martinová, vydal: Cosmopolis, 2023, 350 stran