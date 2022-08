Elliot Miles je sice generálním ředitelem své firmy, nemůže ale vyhodit každého, koho by chtěl. Třeba jmenovitě tu nejprotivnější analytičku pod sluncem, Kathryn Landonovou. Vytáčí ho do běla, ale je nepostradatelná.

Kate tím libovým seladonem opovrhuje už od doby, kdy do firmy nastoupila. Dělat mu ze života peklo je jedním z mála potěšení, která v práci má. Pak ji ale Elliot zahlédne mimo práci, uvolněnou, rozesmátou a sexy, a to poznání otřese jejich pečlivě budovanou vzájemnou antipatií do základů – čarodějnice Kathryn umí být přitažlivá!

Vzájemná nenávist se brzy promění v stejně žhavou přitažlivost, které ale Kate nechce podlehnout tak snadno. A tak začíná bitva kdo s koho. Tohle ale není klasický příběh „vlivný dominantní šéf versus stydlivá sekretářka“. Kate náhodou najde jeho anonymní účet na seznamce a poznává i Elliota, jaký je sám za sebe. Moc to nejde dohromady s obrazem nelítostného parchanta a svůdce, jak se prezentuje navenek. Jak získat toho sympatického chlapa ze seznamky a proniknout bariérou, kterou kolem sebe Elliot má? Ten ale mezitím plánuje prolomit úplně jiné bariéry…

Tenhle příběh je hodně smyslný, neskutečně čtivý a překvapivě i vtipný. Kate rozhodně není žádná stydlivá putička a nezůstává v erotických hrách nijak pozadu, a Elliot je prostě k sežrání. Sice víte, že je to pohádka, ubohý miliardář, který kvůli bulváru přestal věřit na vážné vztahy, ale svou analytičku vezme tryskáčem na dovolenou…

Ale co. Všichni pohádky potřebujeme. Zvlášť v takhle skvělém podání, kde je ve vyváženém poměru sex i těžká romantika a těch 450 stran uteče nečekaně brzy. Já naštěstí můžu dohnat deficit a přečíst si předchozí dvě autorčiny knihy – které jsou o Elliotových bratrech a mají podobně nadšená hodnocení…

Originál: The Casanova, 2021, překlad: Zdenka Lišková, vydalo nakladatelství: Metafora, 2022, 459 str.