16. května 2018 v Mladé Boleslavi startuje jedinečný projekt Film Music Tour, který pobaví hudbou filmových trháků až do podzimu 2018. 11 měst potěší hudbou z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter, E.T., Forrest Gump, Bathory, Lví král. Živě zahraje žesťový orchestr Moravia Brass Band pod taktovkou japonského dirigentního mága Chuheie Iwasakiho se sólo zpěvem Anny Julie Slováčkové a Milana Peroutky.

Na Film Music Tour ožijí skladby ze známých filmových hitů, ale v tak trochu jiné podobě. Zpěv populárních zpěváků doplní netypický 30hlavý žesťový orchestr Moravia Brass Bandu.

Jediná ženská členka Kristýna Ratajová o něm řekla: „Náš ansámbl vyniká silným zvukem žesťů, konkrétně pak 9 kornetistů, 1 hráče na křídlovku, 5 hornistů, 4 trombonistů, eufonistů, tubistů a hráčů na bicí nástroje. Zvuk orchestru je zcela výjimečný a bude pro naše posluchače premiérou.” Energická Kristýna hraje v sekci lesních rohů. Složení orchestru je známé v zahraničí, u nás se tato forma představí úplně poprvé. Zkušený japonský dirigent Chuhei Iwasaki strhuje dynamickým projevem, kterým bere divákům dech. Aby si diváci mohli užít koncert ještě více, budou moci na obří LED obrazovce sledovat záběry z filmů i detaily hudebníků.

„Vystoupení Moravia Brass Bandu před nejširším publikem je splněním snu pro celý tým Prokoncertu. Těší nás především to, že českému posluchači představíme orchestr, jenž u nás zatím nemá obdoby,” doplňuje Vít Němeček. Spolu s Kristýnou Ratajovou a Lukášem Daňkem je zakladatelem orchestru a hnacím článkem turné.

Vystoupení Film Music Tour bude mnohem zajímavější o to, že o zpěv se postará Anna Julie Slováčková a Milan Peroutka, které určitě znáte z pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

„Je to pro mne zcela nová zkušenost nabídnout divákům krásné skladby z filmů, které si budou moci poslechnout živě. Těším se především na úžasnou melodii Let it go z filmu Ledové království. Píseň můžete zhlédnout v jednom z našich videí,” usmívá se sympatická Anička.

Turné začíná 16. května v Mladé Boleslavi, následují Pardubice 17.05.2018, Plzeň 21.05.18, Karlovy Vary 22.05.2018, Liberec, 23.05.2018, Hradec Králové 24.05.2018, Olomouc 03.06.2018, Ostrava 04.06.2018, Zlín 05.06.2018 a nakonec Praha 15.10.2018. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketportal.

