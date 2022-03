Jennifer Lopez znovu na plátně představuje další romantickou pohádku ne nepodobnou Krásné pokojské. Tam byly také dva z dost nesourodého páru, kterým to kouzelně vyšlo. Tentokrát je to ale Jennifer, kdo je tím slavným a v hledáčku novinářů.

Foto: Cinemart

Kat Valdez je pěvecká superstar, která si má v přímém přenosu na koncertě vzít svého přítele, zpěváka Bastiena. Vteřinu před nástupem na scénu ale přijde na jeho nevěru, a tak v náhlém impulzu požádá o ruku náhodného chlápka z davu, a tím je Charlie, rozvedený učitel matematiky.

Charlie je na koncertu omylem, nezajímá se o sociální sítě, nosí si svačinu v krabičce, kostkované košile.. prostě úplně jiná liga. S úžasem zírá na ten instagramový svět okolo Kat, neustále obklopenou suitou pomocníků, kamer, přímých vstupů, sponzorských kampaní…

Těžko byste našli lidi odlišnější, ale jak to tak bývá v romantických filmech, najde se i pár věcí, které mají společné. Třeba špatné zkušenosti s láskou, a přesto naději, že najdou tu pravou/toho pravého.

Kat kvůli mediálnímu obrazu plánuje, že s Charliem zůstane aspoň pár měsíců, že namísto velkých plánů dá šanci náhodě, a dál se uvidí. A tak se začínají poznávat. Charlie chodí do studia na nahrávání, Kat navštíví jeho matematický kroužek…

Foto: Cinemart

Dál už nemusím nic psát. Vem si mě je roztomilé a milé, extra bonbonek pro fanoušky Owena Wilsona, který je tady jako táta dvanáctileté slečny fakt naprosto sladký. Jennifer tu ani moc nemusela předstírat, má toho se svou postavou dost společného, prý dokonce sama vybrala svatební šaty pro úvodní scénu. Co si budeme povídat, vypadá stále skvěle. Ani není skoro poznat ten menší věkový rozdíl – koloušek Bastian je „jen“ o dvacet pět let mladší. Další důvod, proč ji to s Charliem slušelo víc…

Vem si mě je příjemná romance, která sice díru do světa neudělá a nepřináší nic naprosto přelomového, přesto je něčím jiná. Není o náhlém mladickém poblouznění, co trhá přehrady. Obě hlavní postavy už mají leccos za sebou, stojí nohama pevně na zemi, spíš se opatrně oťukávají a sbližují. Plusem je prostředí matematické olympiády a taky písničky ve španělsky popovém rytmu, které Jen sama nazpívala. V kině si jde udělat Valentýna kterýkoli den…

Originál: Merry Me

USA, 2022, 113 min

Česká premiéra: 10. února 2022

Režie: Kat Coiro

Scénář: John Rogers, Tami Sagher, Harper Dill

Kamera: Florian Ballhaus

Hudba: John Debney

Hrají: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, Chloe Coleman, Maluma, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar, John Bradley, Brady Noon, Michelle Buteau