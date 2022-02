Vinylová podlaha je skvělou volbou a když chcete, aby i schody krásně ladily se zbytkem interiéru. Pokračovat stejným obkladem schodů, je pak logickým krokem.

Když si pořizujete bydlení, chcete, aby vypadalo kouzelně, příjemně a útulně. Právě sladěný prostor dokáže vytvořit nejen odpovídající atmosféru, ale také může prospět v praktických ohledech. A právě tady je prostor pro vinylovou podlahu. Nejenže je k dispozici v různých dekorech a barvách, takže si snadno vyberete přesně tu podle vaší představy, ale nabízí i další přednosti.

Důvody pro vinylový obklad schodů

Podobně jako u vinylové podlahy, i u schodů se uplatní vlastnosti tohoto typu podlahy. Důležitá je vysoká odolnosti proti mechanickému poškození, takže nemusíte mít strach z prošlapání. Při využití určitě oceníte i snadnou údržbu vinylové podlahy. Snadno ji vysajete, můžete ji i vytřít vlhkou utěrkou. Jednou za měsíc můžete sáhnout po speciálních úklidových prostředcích na tento typ podlahy. Chůze po ní je tichá a příjemná, takže stoupání po schodech není hlučné jako tomu někdy bývá u dřevěných schodů. Vinylová podlaha je pružná a nehořlavá. Nezanedbatelným kladem je i rychlá pokládka. K popularitě této podlahy patří také přijatelná cena.

Důležitý je dobrý podklad

Aby bylo možné dobře položit vinylový obklad, je potřeba dobrý podklad. Beton je třeba přebrousit a napenetrovat. Na závěr přijde samonivelační stěrka, která nesmí sprašovat. Nejlépe by měli pokládku provádět profesionálové, aby byl výsledek co nejlepší. Než se pustíte do objednávky, dobře si vše proměřte a spočítejte zvolenou variantu – schod s nosem, bez nosu, započítat je třeba i podstupeň.

Plynulý přechod podlahy a schodů vytváří sladěný interiér. Jestli máte zájem o estetiku i praktické hledisko a potřebujete poradit s výběrem a provedením, obraťte se na naše odborné pracovníky.