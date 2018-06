Kdo si chce odpočinout od všedních starostí a naprosto vypnout mozek, ten si může zajít do divadla na bláznivou komedii Zamilovaný sukničkář.

Kočovná divadelní společnost Háta sáhla po komedii, která má vše, co ztřeštěné komedie mít mají: nevěry, převleky, záměny, absurdní situace, neřešitelné svízele. Vše si tady můžeme odškrtnout.

Děj je asi takovýto: záletný velvyslanec Harry (Lukáš Vaculík) potřebuje vypakovat svou drahou ženušku (Ivana Andrlová) aby mohl v prázdném domě dovádět se svojí milenkou (Mahulena Bočanová). Jeho diblíková dcera Debbie (Kristýna Kociánová) zas chce využít prázdný dům na rande se svou tajnou láskou Joeym (Filip Tomsa). Do toho zmatený kapitán South (Juraj Bernáth) z ambasády vyhlásí poplach a přijde do už tak plného domu spolu se sekretářkou (Olga Želenská) aby tam zřídil krizový štáb. A komorník Perkins (Pavel Nečas) musí být naprosto diskrétní…

Intelektuálům vstup zakázán

Scéna s obývákem a čtyřmi dveřmi, z kterých pořád někdo vychází nebo vchází, je tak ústředním místem bláznivého děje, v kterém z nějaké příčiny musí navíc Joey předstírat, že je dívka – už nevím, proč, a vlastně to není důležité. Podstatné je, že intelektuálněji založení diváci by se měli této hře obloukem vyhnout. Jinak je čeká těžký šok v podobě vtipných scén ve stylu „přilepená ruka k zadku někoho jiného“ nebo oblíbený gag „obličejem do výstřihu“. Kapitán pěchoty je opakovaně atakován otvíranými dveřmi, mladík Joey prodělal přerod od stydlivého panice k nádherné blondýně… Velké veselí způsobil Vaculík ve velmi sexy oblečku, Olga Želenská jako extrémně tupá sekretářka byla naprosto k zavraždění/zulíbání….

Divák zkrátka nemusí příliš přemýšlet, jeho úkolem je pouze fascinovaně sledovat, co ještě se může ve velvyslancově domě stát, jaký další lechtivý gag si scénář na herce připravil. Škarohlídům mohl na celé hře připadat nejpovedenější hudební doprovod od Beatles, optimisté, co chtěli vidět naživo herce zvučných jmen, však budou spokojeni – a to je hlavní…

Autor: Michael Parker (USA)

Režie: Roman Štolpa

Překlad: Pavel Dominik

HRAJÍ: Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, Filip Tomsa, Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová, Ivana Andrlová, Mahulena Bočanová a další