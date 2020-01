Sňatky z rozumu vábí hlavně pamětníky – myšleno televizního seriálu. Protože na budování pražských čtvrtí tak, jak je známe teď, už pamětníci nezbyli.

Předlohou je pětidílná románová sága z poloviny 19. století, z prostředí vlastenců, bojujících v rámci rakouské monarchie o právo mluvit česky – i z prostředí živnostníků, budujících svou firmu z ničeho, ty knihy se staly klasikou. A divadelníci vzali téma hrdosti a budování Prahy jako nosné pro jubilejní představení ke 110. výročí existence Vinohradského divadla. Na osudech Bornů a Nedobylů se krásně dají ukázat dějiny.

Foto Viktor Kronbauer

Ságu omezili jen na první dvě knihy – i tak představení trvá přes tři hodiny. Ale ani na chvíli jsem se nenudila. Možná k tomu přispělo, že jsem seriál neviděla a příběh pro mne byl proto novinkou, ani srovnávat tedy nejde. Anebo také proto, že bylo stále co sledovat.

Jaroslav Satoranský jako průvodce dějem (a starý Žid a vůbec jako spousta vedlejších postav) tu spolu s dalšími herci ze staré gardy Naďou Konvalinkovou, Otakarem Brouskem ml., Svatoplukem Skopalem a Jiřím Plachým rámcují ságu, sahající přes několik desítek let. V ní excelují Jan Šťastný jako Born, ale hlavně Tomáš Dastlík coby zahořklý Nedobyl, který v tak výrazné roli příjemně překvapil. S minimální scénou, obsahující řadu almar, (které hrály kasárna, městský dům nebo i pražské hradby) zato s velkým sborem. Ten doprovázela staročeská kapela, díky níž byl příběh prokládán dobovými písněmi. Zvlášť v první půlce autoři inscenace vykřesali i několik úsměvných momentů a současných narážek, které vyvolaly souhlasný potlesk.

Druhá polovina už moc veselosti nenabízí, když začíná pohřbem a končí Nedobylovou druhou svatbou s mladičkou Marií. Dramatické události tu sice skvěle vykreslují základy dnešního Žižkova, emancipace byla v té době ale stále ještě v plenkách. Ačkoli měla tedy hra být především oslavou českých dějin, pod dojmem nešťastných ženských hrdinek z druhého dějství v divácích spíš zůstal smutný dojem, jak málo svobodné vůle tehdy ženy měly, asi jako kus nábytku.

Režisérovi se povedlo zcuknout tři desítky let do tří hodin a podat je vkusně a nápaditě. Diváky nutí přestat srovnávat (ačkoli všude kolem se ozývalo povzdechnutí těch, co vědí, když se schylovalo k odjezdu vlaku…) a soustředit se jen a pouze na dění na jevišti.

Divadlo na Vinohradech

Premiéra: 23.3.2018

Dramatizace: Jan Vedral

Režie: Radovan Lipus

Dramaturgie: Vladimír Čepek

Hudba: Pavel Helebrand

Hrají: Jaroslav Satoranský, Naďa Konvalinková, Otakar Brousek ml., Vendulka Křížová, Jiří Maryško, Jiří Plachý, Jan Šťastný, Markéta Děrgelová, Zuzana Vejvodová, Tereza Císařová, Václav Jílek, Ondřej Šťastný, Tomáš Dastlík, Svatopluk Skopal, Antonie Talacková, Sabina Rojková, Daniel Bambas.

Hudební doprovod VÁCLAV MAREK a jeho BLUE STAR

A další