Dva bratři, kupa peněz, rodné město a vzpomínky, které by bylo lépe zapomenout. Kultovní americký právník a spisovatel John Grisham přináší Předvolání.

Ray Atlee je profesorem práv. Žije si celkem spokojeně, až na smutek z odchodu manželky. Z toho by se ale časem a s pomocí terapie dostal, kdyby nepřišel ten zatracený dopis. To předvolání. Rayův bratr Forrest žije už dvacet let na hraně zákona a trvale se pere se závislostí na drogách i alkoholu. Bratři nemají právě předpisové vztahy, což platí také o vztahu k otci. Reuben Atlee, jemuž nikdo neřekne jinak než Soudce, tvrdošíjně odmítá jakoukoliv moderní vymoženost a žije v osamění v jejich rodném domě v Mississippi.

Nyní se Soudce rozhodl spojit se světem a předvolat oba svoje syny domů do Clintonu, aby s nimi vyřešil záležitosti kolem své pozůstalosti. Soudce chce odejít s čistým stolem, nebo si to tak Ray alespoň myslí. Stejně tak může jen předpokládat, že se u otce setká s Forrestem. Jaké však bude jeho překvapení, když v domě najde otce mrtvého a místo bratra kupu peněz v hotovosti? Ray Atlee není hlupák a moc dobře ví, že po takových nevysvětlitelných milionech se začne někdo shánět a bude je chtít získat zpět za každou cenu. I kdyby mělo jít o život.

Americký spisovatel John Grisham už desítky let uchvacuje čtenáře svými mistrně vystavěnými zápletkami, sympatickými hrdiny a zločinci, kteří nejsou většinou až tak krvelační, za to však dokážou neuvěřitelná zvěrstva třeba jen od jednacího stolu. Grisham, původním povoláním právník, se před lety rozhodl využít svých zkušeností i znalostí a rozčeřil poklidné vody detektivního žánru novým stylem – stvořil právnický thriller. I nyní, po více než třicítce knih, zůstává naštěstí svému nápadu věrný, a tak si čtenáři mohou užít novinku Předvolání.

Grisham sází ve své nové knize na jistotu, přivádí na světlo bezúhonného hrdinu, nezvedeného bratra a trochu bláznivého otce. Tedy, alespoň na první pohled. Už na ten druhý totiž může být všechno jinak. Poslal ono osudné předvolání skutečně Soudce? Je Forrest tak ztracený, jak se zdá? A proč měl, sakra, Soudce doma tři miliony dolarů? Ray tomu všemu musí rychle přijít na kloub, jinak by ho všechna ta tajemství mohla stát život.

Detektivní román Předvolání, vydaný nakladatelstvím Knižní klub, je dalším kouskem do sbírky pro všechny milovníky Grishamova vypravěčského umění. Jeho knihy jsou téměř bezvýhradně zárukou kvalitního, napínavého čtenářského zážitku a následnou ozdobou knihovny.

Jestliže jste autorovu kouzlu ještě nepodlehli, vězte, že se vám to může podařit právě s Předvoláním. Květnatý jazyk, neuvěřitelně pravdivé popisy prostředí, a především skvělá zápletka s řadou právních detailů dělají z Předvolání knihu, o níž budete po přečtení vyprávět nadšeně každému ochotnému posluchači.

Ray dostal svůj dopis a sbírá odvahu, aby se vybral do krajiny svého dětství. Jižanské Mississippi, kde se tetelí vzduch i staré zasuté vzpomínky, neochvějně otevírá svou náruč. Přijměte pozvání k příběhu, z něhož vyjdete poučení, pobavení a natěšení na další thriller z dílny Johna Grishama.