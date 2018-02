Moderní technologie jsou skvělou vymožeností. Je ale třeba vědět, kdy je využívat a kdy nastává čas i pro jiné činnosti. Někdy je zkrátka potřeba nařídit si digitální detox.

Jsme zvyklí telefony, notebooky nebo i tablety používat téměř neustále. Čím dál méně ale stačíme vnímat okolí. A to je obrovská škoda. Nejde o to přestat využívat techniku, ale vědět, kdy si dát oddych. Je důležité moderní technologie využívat efektivněji. Přesně o tom mluví ve své knize Digitální detox (CPress, 2018) její autorka Orianna Fieldingová.

Život by měl být v rovnováze, aby nakonec vše ladilo tak, jak má. Pokud se včas nezastavíme, začne se nerovnováha promítat do našeho zdraví. Objeví se třeba různé sociální úzkosti nebo deprese.

Autorka dlouhodobě zkoumala, jaký vliv mají tyto technologie na člověka a ve svých výsledcích se opírá o názory odborníků. Digitální detox je působivé čtení, při kterém si uvědomíte, jak vážně na tom jste vy osobně a získáváte konkrétní rady. Je to jako s kteroukoliv jinou závislostí. To, že si uvědomíte problém, je už krokem dopředu. Člověk by si měl uvědomit, co s kým sdílí a zda na to má právo.

Autorka se zabývá třeba fotografiemi malých dětí na internetu. Malí človíčci si ještě nemohou vybírat, kde chtějí být a kde ne. Nehledě na další faktory ohledně bezpečí a podobně. Tím, že člověk sdílí vše okolo sebe, je dětem také vzorem, že tak to má fungovat. Pak dochází k tomu, že děti se nechávají technologiemi pohltit a vytvářejí si na nich závislost.

„Prosit teenagera, aby vypnul počítač nebo zvedl zrak od mobilu, má stejnou odezvu, jako když alkoholika požádáte, aby odložil pití.”

A v souvislosti s tím velmi silně působí další ze silně inspirativních citátů, kterými je publikace prošpikována.

„Lidé mohou pochybovat o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.” Lewis Cass

Technologie v práci

Také při práci je důležité se umět dobře koncentrovat, aby člověk efektivně zvládl všechno potřebné. Kromě rad, jak tohle zařídit, nabízí Orianna Fieldingová i několik cviků jógy, které pomohou k regeneraci. Zabývá se i zdravým pracovním stylem. Jak fungovat při jednáních s ostatními lidmi, jak si vytvářet pověst. Například to, že kontrolujete pracovní e-mail, může vypadat, jako že se nudíte.

Digitální detox obsahuje i zajímavé případové studie, včetně otázek a odpovědí, ze kterých můžete získat cenné tipy.

Dát si pauzu, a odpojit se

Jednou z možností je vytvořit si místo, kam technologie nesmí. Na tomto místě se dá meditovat, cvičit jóga.

„Když propojíme tělo, dech, mysl a srdce, dokážeme se soustředit na to, na čem opravdu záleží.”

Možností, jak se odpojit, je celá řada. Orianna Fieldingová nabízí hned 16 způsobů, jak zpomalit. A všechny mají společné: zdravý životní styl. Patří sem i takové body jako: usmívejte se na cizí. Zlepší to jejich den i váš.

Je důležité změnit vnímání tak, abyste nalezli sami sebe. Ať už je to vědomé dýchání, pozorování stromů v přírodě nebo třeba stanovení cílů.

Nakonec autorka v knize provádí čtenáře 10 přípravnými kroky k digitálnímu detoxu a nabízí 12 konkrétních plánů (krátkodobých i dlouhodobých) na tento druh detoxu.

Také patříte mezi ty, kteří by potřebovali detoxikaci? Podělte se se vašimi zkušenostmi, jak se vám daří odolávat nástrahám techniky.