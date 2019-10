Pár stran textu, ale velká poselství nabízí pokračování knihy Kam se poděl můj sýr. Ven z bludiště je motivační inspirací pro každého.

Krátká bajka o dvou myších, dvou lidech a sýru se dočkala pokračování. A i tady kromě vlastního příběhu čekají v obrázcích krátké citáty. Už ty stačí k tomu, abyste se při čtení pořádně zamysleli a jsou velkou dávkou inspirace.

Staré názory tě k novému sýru nedovedou. str. 26

Pokračování bajky o hledání sýru může představovat jakýkoliv problém a může pomoci s řešením jakékoliv situace. Osobní i pracovní. Radikální změna situace člověka často velmi rozhodí a nastavit nový systém, bývá složité. Člověk většinou nerad mění zavedené a složitě přijímá novinky. Když se ale necháte inspirovat, třeba právě příběhy z těchto bajek, můžete získat zcela nový pohled a situace hned bude o něco snazší.

Vaše názory netvoří vaši osobnost.

Ty jsi tím, kdo volí své názory. str. 52

Srozumitelný a vtipný příběh

Můžete být naštvaní, že pár stránek slov na celou knihu nestačí. Ale také můžete najít tolik inspirace, že budete nadšeni, že jste se s knihou setkali. Každý si z příběhu může vzít něco jiného a každý se může vydat svou cestou. Na to, abyste získali velký zdroj inspirace a moudrosti, nepotřebujete bichli o 300 stránkách. Ta totiž může být mnohem prázdnější než útlá příručka s jedním kraťoulinkým pokračováním bajky.

Změny často vyžadují čas a jejich realizace značné úsilí. Ale vždy je tu naděje na změnu, která je někdy nevyhnutelná. I když víte, že je něco špatně, je třeba najít vlastní cestu.

Možná, že si knihu přečtete a už se k ní nevrátíte. Ale také si ji třeba necháte na nočním stolku a budete po ní čas od času sahat znovu. Příběh je vhodný pro kohokoliv a přečíst si ho mohou i děti.

Co chci a kam mířím

Možná pomocí této bajky dostanete odpověď právě na tuto otázku, ale může vám pomoci i s úplně jiným problémem. Ven z bludiště obsahuje známé pravdy, které ale v tomto podání mohou řadě lidí pomoci. A vlastně už spoustě lidí pomohly.

Autorem obou bajek je dr. Spencer Johnson (1938 – 2017), oblíbený autor motivačních příběhů. Vystudoval medicínu a psychologii. Jeho práci je velmi populární a vydávaná v mnohamilionových nákladech. Oba příběhy dr. Johnsonovi pomohly při zvládání velmi složitého období.

Kam se poděl můj sýr (orig. Who moved my cheese?) i Ven z bludiště (orig. Out of the Maze) vydala Euromedia v edici Pragma.