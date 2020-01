Pár hodin před ulehnutím zhasněte velká světla a sviťte jen lampičkami, menšími svítidly či svíčkami. Můžete začít jen v jedné místnosti, například v ložnici nebo v obývacím pokoji. Menší světýlka výrazně zklidní a zjemní celkovou atmosféru místnosti. Když bude váš příbytek více kopírovat skutečnou tmu venku, přirozeně zpomalíte. Zkuste takto zjemnit svůj příbytek pár večerů týdně a uvidíte, jakou proměnu to do vašeho života přinese.

Vzpomínejte při tom na své předky, kteří po tisíce let hleděli za dlouhých zimních večerů do plamenů. Můžete mlčet nebo si s rodinou povídat o pro vás smysluplných tématech, na která po zbytek roku není většinou čas. Oheň dodává duchovní sílu a jeho pozorování tak oživuje i váš vnitřní plamen.

– staré dokumenty, nepoužívané recepty, či fotky připomínající minulost, kterou už si nechcete připomínat. Pokud ještě vlastníte poklady z dob vašeho dětství, jako např. zažloutlé žákovské knížky či diplomy v hodu granátem, vyhraďte si čas a postupně je proberte. Nechte si jen to, co opravdu potřebujete nebo co máte rádi. I jen pár vytříděných věcí vnese do vašeho života více energie, nadhledu a lehkosti.