Velikonoční pečení a slavnostní stolování: Tradice, které provoní váš domov

28. 3. 2026 /

Velikonoce patří mezi nejkrásnější svátky jara. Přinášejí nejen radost z probouzející se přírody, ale také čas rodinných setkání, tradic a domácího pečení. V mnoha českých domácnostech se v tomto období připravují oblíbené velikonoční dobroty a zároveň se zdobí stůl i celý domov, aby svátky měly tu správnou slavnostní atmosféru.

Velikonoční pečení jako rodinná tradice

Jedním z nejznámějších symbolů svátků je bezpochyby velikonoční beránek. Připravuje se z piškotového nebo třeného těsta a často se zdobí moučkovým cukrem, čokoládou nebo mašlí kolem krku.

Aby měl beránek krásný tvar a podařil se napoprvé, vyplatí se sáhnout po kvalitní formě na pečení. Právě forma na beránka je jedním z kuchyňských pomocníků, bez kterých si mnoho hospodyněk velikonoční přípravy ani neumí představit. Díky kvalitnímu provedení formy se těsto rovnoměrně upeče a výsledný dezert může být nejen chutný, ale také ozdobou sváteční tabule.

Kromě beránka se o Velikonocích často peče také mazanec, jidáše nebo drobné cukroví. Pomocí vykrajovátek ve tvaru zajíčků, kuřátek či vajíček lze vytvořit sladkosti, které potěší nejen rodinu, ale i koledníky přicházející na Velikonoční pondělí.

Velikonoční tabule a sváteční atmosféra

Velikonoční stolování má v české kultuře dlouhou historii. Každý den velikonočního týdne je spojený s určitými zvyky i pokrmy. Na Zelený čtvrtek se podle tradice připravují jídla ze zelených bylinek nebo špenátu, které symbolizují zdraví a nový život. Bílá sobota bývala dnem pečení a příprav na sváteční hostinu, zatímco na Boží hod velikonoční se servírovaly vydatnější pokrmy. Více o velikonočních tradicích, jednotlivých dnech i inspiraci pro sváteční přípravy najdete v tomto článku.

Slavnostní velikonoční tabule by měla být nejen plná dobrého jídla, ale také příjemně9 prostřená. Jarní dekorace, barevné ubrousky nebo tematické servírovací doplňky dokážou vytvořit atmosféru, která podtrhne radost ze společného stolování.

Radost u stolu i pro děti

Velikonoce jsou především rodinným svátkem, a proto je dobré myslet i na ty nejmenší. Děti mají radost ze společných chvil u stolu a z ochutnávání velikonočních dobrot stejně jako dospělí. Pokud mají u stolu něco „svého“, bývá pro ně stolování ještě větší zábavou.

Oblíbeným řešením jsou například dětské sady nádobí s motivem Krtečka, které dětem zpříjemní stolování a přidají na velikonoční tabuli hravý a veselý prvek. Pohádkový motiv děti baví a zároveň přirozeně zapadne do hravé velikonoční atmosféry plné barev a jarních motivů.

Velikonoce ve znamení společných chvil

Ať už se pustíte do pečení tradičního beránka, připravíte slavnostní tabuli nebo zapojíte děti do zdobení velikonočních dobrot, nejdůležitější je radost ze společně stráveného času.

Velikonoce jsou ideální příležitostí zpomalit, vrátit se k tradicím a užít si chvíle s rodinou u jednoho stolu – ideálně nad talířem domácích dobrot, které provoní celý domov.

