5 outdoor aktivit v military stylu, které vám rozproudí krev a jak se na ně připravit
Outdoor a military styl k sobě patří asi stejně přirozeně jako les a bláto na kalhotách. Pokud patříte mezi lidi, kteří nevydrží sedět doma, milují pohyb v přírodě a chtějí se spolehnout na výstroj, která něco vydrží, pokračujte ve čtení.
Military pojetí outdoorových aktivit není o hraní si na vojáky, ale o spojení fyzické aktivity s mentální zátěží, protože drsný terén prověří vaše tělo od A do Z. Zjistíte, že funkčnost, odolnost a praktičnost vašeho vybavení je alfou a omegou všeho. A přesně tady dává smysl kvalitní vojenské oblečení, které vás nenechá ve štychu, když se počasí nebo terén rozhodne vám to trochu zkomplikovat.
Airsoft a paintball: adrenalin, tým a taktika
Airsoft a paintball jsou ideální kombinací pohybu, strategie a týmové spolupráce. Pobíháte po lese, kryjete spoluhráče, plazíte se v křoví a občas skončíte v bahně dřív, než stihnete zareagovat. Právě tady se ukazuje rozdíl mezi běžným outdoorovým oblečením a poctivým army oblečením. Odolné vojenské kalhoty s pevnými švy, funkční vojenská bunda a kvalitní vojenské boty vám dovolí soustředit se na hru, ne na to, jestli se vám při prvním sprintu něco neroztrhne. Pokud k tomu přidáte praktická army trička a dodržíte vrstvení oblečení podle počasí, máte slušný základ výstroje.
Survival a bushcraft: když chcete zpomalit, ale být připraveni
Survival a bushcraft nejsou o rychlosti, ale o dovednostech a klidu. Stavění přístřešku, rozdělávání ohně nebo orientace v terénu vás vrátí k základům a ukážou, že méně je někdy více. Military styl oblečení a vybavení sem zapadá přirozeně – jednoduché střihy, praktické kapsy a materiály, které zvládnou vlhko, chlad i nečistoty. Vojenské košile nebo pohodlná vojenská uniforma vám umožní fungovat celý den v lese bez zbytečného diskomfortu. V kombinaci s pevnými botami a základním vybavením pro pobyt v přírodě zjistíte, že kvalitní výstroj z army shopu není módní doplněk, ale nástroj k přežití.
Taktická turistika: když se nechcete nechat omezovat terénem
Taktická turistika je ideální pro ty, kteří chtějí chodit dál, výš a déle, ale neřešit každou změnu počasí. Vojenské prvky se tu uplatňují hlavně díky odolnosti a praktičnosti. Vojenské kalhoty s volnějším střihem, prodyšná vojenská bunda a kvalitní vojenské boty typu kanady vám dovolí zvládnout kamenité stezky i lesní cesty bez kompromisů. Přidejte batoh s chytrým členěním a máte výbavu, která obstojí i na celodenním pochodu. Právě tady si spousta lidí uvědomí, že vojenské oblečení je často pohodlnější než běžné turistické kousky.
Orientace v terénu: prověří hlavu i vybavení
Běh nebo pochod s mapou a buzolou je skvělý způsob, jak si vyčistit hlavu a zároveň ji pořádně zaměstnat. Orientace v terénu vyžaduje přesnost, soustředění a schopnost pohybu v neznámém prostředí. Nenápadné army oblečení, funkční vrstvy a lehké, ale odolné boty jsou základ. Army trička nebo vojenské košile dobře odvádějí pot a díky kapsám máte důležité drobnosti vždy po ruce. Když se počasí pokazí, oceníte, že máte na sobě výstroj z army shopu, která počítá s realitou, ne s ideálními podmínkami.
Military offroad a expedice: dobrodružství bez asfaltu
Jízda terénním vozidlem mimo civilizaci je kapitola sama pro sebe. Dlouhé dny v přírodě, proměnlivé počasí a minimum komfortu vyžadují spolehlivé vojenské vybavení. Teplá vojenská bunda, odolné kalhoty a pevné boty vhodné pro řízení jsou základ, ať už zrovna sedíte za volantem nebo stavíte tábor. V takových podmínkách se ukazuje, proč má vojenská výstroj pověst odolnosti – je navržená tak, aby fungovala, ne aby vypadala hezky na fotce.
Vybavte se do terénu v army shopu
Military styl v outdooru není póza. Je to praktický přístup k pohybu v přírodě, kde se můžete spolehnout na svou výstroj. Ať už vás láká airsoft, bushcraft nebo expedice mimo silnice, kvalitní vojenské oblečení a doplňky vám pomohou soustředit se na zážitek, ne na problémy s výbavou.