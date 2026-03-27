Soutěž o 3 výtisky knihy Zapomenutý smysl
Postupem času často stěží dokážeme poznat, kdy jsme opravdu unavení, hladoví nebo ve stresu? A to, že nás tělo umí varovat, než se ozve naplno, řada z nás nevnímá. Interocepci je věda o moudrosti těla, kterému jsme přestali naslouchat a zapomenutý „vnitřní smysl“, který řídí naše duševní zdraví, fyzickou pohodu a zvládání stresu. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Zapomenutý smysl.
V knize Zapomenutý smysl se dozvíte například:
- Jak využít jednu z nejdůležitějších funkcí vašeho těla — jeho „šestý smysl“, známý vědcům jako interocepce
- Jak funguje obousměrná komunikace mezi mozkem a tělem
- Jak rozpoznávat a interpretovat tělesné procesy, jako je tlukot srdce nebo dech
- Jak lépe vnímat signály jako hlad či žízeň
- Jak identifikovat emoce, které se projevují fyzicky, například paniku nebo vztek
- Jak funguje bolest ve vašem těle i mozku
- Jak vnitřní vjemy ovlivňují vaše myšlenky a činy — a jak se naučit s nimi pracovat
Caroline Williamsová (* 1975) vystudovaná bioložka se věnuje popularizaci vědy. Má magisterský titul v oboru vědecká komunikace. Již léta se věnuje zkoumání vztahu mezi pohybem a myslí. Působí jako redaktorka a konzultantka časopisu New Scientist, píše pro BBC a její příspěvky se objevily v deníku The Guardian, týdeníku The Observer nebo časopise National Geographic. Žije ve Velké Británii.
Soutěž končí 10. dubna 2026.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství JOTA.
ANOTACE
Interocepce, náš „vnitřní smysl“, je schopnost vnímat signály svého těla a rozumět jim. Právě na ní závisí, jak zvládáme stres, jak pečujeme o své zdraví i jak rozumíme vlastním emocím.
Novinářka a popularizátorka vědy Caroline Williamsová se v této knize vydává na cestu do nitra těla i mysli a odhaluje, jak propojení mezi nimi může zásadně ovlivnit náš život.
Spojuje poznatky neurovědců, psychologů i lékařů a ukazuje, že vědomé vnímání tělesných signálů pomáhá zklidnit úzkost, zlepšit spánek, omezit bolest nebo překonat nezdravé návyky. Od mindfulness přes biofeedback až po terapii psychedeliky – Zapomenutý smysl přináší nejnovější poznatky o tom, jak obnovit kontakt se svým tělem a naladit se na jeho moudrost.
Tato kniha je pozvánkou k tomu, abyste znovu objevili svůj zapomenutý smysl, a díky němu našli cestu k vyrovnanějšímu, zdravějšímu a plnohodnotnějšímu životu.
Nakladatelství JOTA, 247 str., původní název: Inner Sense: How the New Science of Interoception Can Transform Your Health, překladatel: Alena Švomová, 398 Kč
