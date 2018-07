Je to tady. Máme na mysli dobu prázdnin, která je pochopitelně spojena také s častými cestami k moři, za účelem dovolené. Pokud ještě nemáte vybranou tu pravou, podívejte se společně s námi na to, jak by měla vypadat ta ideální.

Jak pojedete?

Hned v úvodu je vhodné si ujasnit, jakým způsobem se do cíle vaší cesty dostanete. Když se podíváme na hlavní trojici možností, jsou to tyto:

Autobus

Auto

Letadlo

Co je dnes volbou, která je nejdoporučovanější? Určitě možnost poslední – cestování letadlem. Jak uvádí i server www.radyprovsechny.cz , je to právě letadlo, které je spojeno nejenom s rychlostí přepravy, ale i s pohodlností, nebo příznivou cenou.

Jak se budete stravovat?

Na dovolené určitě nebudete chtít trpět hladem a žízní. Je proto třeba mít jasno i v tom, kde a jak se budete stravovat. Jaká je nejoblíbenější forma cestování ? Jsou to zájezdy, které nabízejí možnost takzvaného all inclusive stravování. To znamená, že v ceně ubytování máte na hotelu neomezený přísun jak jídla, tak samozřejmě také nápojů. Kolik sníte a vypijete, to je jenom na vás.

Co budete chtít na dovolené dělat?

I podle toho vybírejte ideální zájezd. Jsou lokality, které jsou daleko od měst i památek a tak celý týden trávíte jenom v rezortu. Ideální pro toho, kdo se chce jenom válet na pláži. Jsou však lidé, kteří chtějí hlavně poznávat. V takovém případě je vhodné zvolit lokalitu se zajímavými pamětihodnostmi.

Kdy na dovolenou vyrazit?