Historie četnictva na našem území je součástí výstavy Kutná Hora četnická, která je až do konce října k vidění v tamějším Tylově domě. V rámci výstavy proběhla 9. září přednáška četnického znalce Michala Dlouhého – spisovatele a spoluautora seriálu Četnické humoresky.

Michal Dlouhý, znalec četnické historie v dobové uniformě. Foto: René Volfík

Dosud neviděné exponáty

České muzeum stříbra v Kutné Hoře působí ve třech památkových objektech – Hrádek (ke kterému se váže i návštěva dolu), Kamenný dům (mimo jiné je zde expozice věnovaná měšťanské kultuře 17. – 19. století) a Tylův dům (rodný dům dramatika a spisovatele Josefa Kajetána Tyla), které jsou v sezóně přístupné veřejnosti a ve všech jsou stálé expozice i krátkodobé výstavy.

V těchto dnech zde probíhá výstava mapující stoletou historii četnictva na našem území, četnické osudy i zajímavé kriminální případy. Podle ředitelky muzea Lenky Mazačové mohou většinu exponátů návštěvníci vidět úplně poprvé. Vedle dobových fotografií a výstřižků z novin mohou shlédnout i předměty, které se vážou přímo k četnické službě – zbraně, uniformy a jejich součásti. Zájemci o četnickou historii se také mohou na den státního svátku 28. října zúčastnit komentované prohlídky, která se uskuteční pod vedením plukovníka JUDr. Michala Dlouhého v již zmíněném Tylově domě.

Záštita duchovního otce Četnických humoresek

Právě Michal Dlouhý také vedl přednášku, která proběhla ve čtvrtek 9. září v podvečerních hodinách v Hrádku, kde mimochodem působila od počátku 30. let minulého století četnická škola. Michal Dlouhý (1962) je kutnohorský rodák a spisovatel, a také odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů. Historii četníků se věnuje více jak 30 let. Je duchovním otcem oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky, pro které našel režiséru Antonínu Moskalykovi kriminalistické zápletky vycházejí ze skutečných případů. Spolupracoval také na seriálech Hříchy pro pátera Knoxe nebo Zločiny Velké Prahy.

Michal Dlouhý přednáší v Kutné Hoře. Foto: Richard Spitzer

Napsal přes dvacet knih. Najdeme mezi nimi tituly jako Století četnické kriminalistiky, Četnické příběhy aneb Kutnohorská pátračka na stopě, Četnický pes Alto (a jeho pokračování) nebo Četnická abeceda. Popsané kriminální případy doplňuje popisem dobových reálií ze života četnictva. O tom, jak se vyvíjel námět seriálu Četnické humoresky, napsal knihu Humoresky vážně. V současné době působí jako dokumentátor Muzea Policie České republiky v Praze na Karlově.

Přednášku, které se zúčastnilo odhadem asi čtyřicet zájemců a která trvala přibližně dvě hodiny, rozdělil Michal Dlouhý do tří částí – v té nejobsáhlejší se věnoval historii četnictva od jeho počátku až po rozpad během druhé světové války. Druhá část se týkala Dlouhého podílu na vzniku Četnických humoresek a ve zbylé části představil ve stručnosti svou knižní tvorbu. Poté si mohli zájemci některou z autorových publikací zakoupit a nechat si ji na místě podepsat a orazítkovat autorovým vlastnoručně vyrobeným razítkem.

Výstava Kutná Hora četnická bude v Tylově domě k vidění až do 30. října. V den státního svátku, 28. října, proběhnou od 10 do 16 hodin v Tylově domě komentované prohlídky výstavy pod vedením Michala Dlouhého. „Na prohlídkách rád podepíši svoje knihy, které si návštěvníci přinesou nebo zakoupí. A přidám do nich i otisk dobového četnického razítka,“ zve zájemce o četníky a jejich napínavé osudy Michal Dlouhý. Vstupné na komentovanou prohlídku je zdarma.

Reportáž z vyprávění o historii četnictva si můžete přečíst za týden.