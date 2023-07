Balení na dovolenou je vždycky oříšek. Nesmí nic chybět a zároveň ani nepřebývat. S každým balením máme nervy, abychom na nic nezapomněli. Z oblečení, dokladů, léků a dalších nezbytností. Máme pro vás přehled, na co nezapomenout, abyste si volno mohli krásně užít.

Na co se vyplatí myslet před balením?

Do příručního zavazadla dejte potřebné doklady a léky, které by se mohly hodit na cestu. V zavazadlech je třeba mít jen to podstatné, co by se skutečně mohlo hodit. Myslete na závěr i na to, že si zpátky nejspíš povezete nějaké suvenýry.

Dobře sbalený kufr na dovolenou přispívá ke klidnému pobytu. Foto: Freepik

Nezbytné dokumenty na dovolenou

Podle toho, kam míříte potřebujete: občanský průkaz nebo cestovní pas, a to i pro děti a domácí mazlíčky.

Důležitý je dostatečný finanční obnos v příslušné měně (koruny na cestu a pobyt), myslete i na průjezd různými zeměmi, hodí se i platební karta.

Pokud cestujete po vlastní ose, je třeba řidičský průkaz a doklady od vozu, kontakt na asistenční službu. Jinak potřebujete jízdenky, letenky, případně vstupenky, event. doklady od cestovní kanceláře.

Důležité je i cestovní pojištění, kartička pojištěnce. Hodí se také důležitá telefonní čísla (česká ambasáda, záchranka, policie) a offline mapa země, do které míříte, případně navigace, pokud jedete po vlastní ose.

Náš tip: Nechte si kopii cestovního dokladu, kartičky pojištěnce a řidičského průkazu odděleně od originálů. Případně si je můžete ofotit. Peněžní částky a karta se vyplatí uložit na různých bezpečných místech.

Oblečení na dovolenou k moři

Do kufru si sbalte spodní prádlo, plavky (alespoň dvoje), pyžamo, ponožky (asi troje), tílka, trička, kraťasy, sukně, šaty na večer i na pláž, pro muže oblečení na večer (třeba do restaurace), dlouhé kalhoty, svetr, lehká bunda, pokrývku hlavy (klobouk, šátek). Nezapomeňte na kapesníky.

Z bot využijete boty do vody (pokud je pláž kamenitá), žabky, sandále, pevné boty.

Náš tip: Ženy ocení velký šátek (pareo), který si budou moci brát místo sukně na plavky. Bude se hodit jako mírná ochrana proti slunci.

Kosmetika a hygienické potřeby na dovolenou k moři

Základem jsou opalovací krémy s příslušným SPF, hodí se i mléko po opalování, přípravek na spálení kůže, a repelent. Důležité jsou i sluneční brýle.

Do kosmetické tašky patří i kartáček a pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, šampon a kondicionér na vlasy. Dále deodorant, parfém. Tyčinka na rty. Dekorativní kosmetika (řasenka, tužka na oči, oční stíny, rtěnka) a odličovací potřeby na oči i pleť, vatové tamponky. Vatové tyčinky do uší, papírové kapesníčky, dámské hygienické potřeby, potřeby na holení (pro muže i ženu), manikůra.

Ženy a dívky ocení gumičky do vlasů, sponky a zrcátko.

Vemte s sebou skutečně jen to potřebné. Foto: Freepik

Elektronika na dovolenou k moři

Pokud si nepřejete dovolenou u moře bez veškerých vymožeností, bude se vám hodit alespoň mobil (dostatečný kredit / paušál, aktivovat roaming) a nabíječka, sluchátka. Výborná je i power banka. Někdy je zapotřebí vzít i vlastní fén. Někomu by se mohl hodit i notebook a nabíječka. Jiný se zase neobejde bez kvalitního fotoaparátu a nabíječky. Někdy je zapotřebí i redukce do zásuvky, případně rozdvojka.

Lékárnička na dovolenou k moři

Gel na štípance, dezinfekce, náplasti a obvaz, léky na bolest, kašel, rýmu, a bolest v krku, na střevní potíže, léky na alergii, léky proti cestovní nevolnosti, hodí se i teploměr. Pokud trpíte na opary, nezapomeňte na mastičky. Zapotřebí je vzít i léky, které mají brát pravidelně jednotliví členové posádky na dovolenou.

Na dovolenou se hodí přibalit

Do vlaku, autobusu, auta využijete cestovní polštářek. Na pláži se bude hodit něco ke čtení (časopisy, knížky), křížovky. Do vody a na pláž můžete přibrat míč, nafukovací míč, případně lehátko do vody. Děti budou mít radost z hraček na písek, do vody potřebují rukávky, případně kruh. Pokud se potápíte, přiberte potápěčské brýle, šnorchl. Využijete i společenské hry jako karty, deskové hry, případně pro děti oblíbené hračky. Někdy je zapotřebí i blok, deník, psací potřeby, děti zase ocení omalovánky.

Pro pobyt na dovolené se může hodit i batoh/taška na věci na pláž, osušky, deka na pláž. Potřeba je myslet i na déšť, využijete deštník, pláštěnku. Na výlety batoh, láhev/termoska na pití, ledvinka. Na večery se zase hodí kabelka.

V krabičce poslední záchrany bývají nůžky, šitíčko, zavírací špendlíky, krabička sirek nebo zapalovač, kapesní nožík, hroznový cukr.

K pobytu se často hodí i šňůra na prádlo a kolíčky. Neuškodí ani přibrat baterku.

Pokud budete bydlet v apartmánu s možností vaření, využijete nůž, vývrtku, lžičky, příbor, hrníček a misku, případně kastrol, pokud tyto věci nejsou součástí vybavení.

Na cestu se budou hodit bonbony, žvýkačky, na pobyt pak potraviny dle uvážení, případně alkohol. Pokud neznáte místní řeč, bude se hodit slovníček na dovolenou (případně vypsané nejdůležitější fráze).