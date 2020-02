Jsi baculka? Je ti více než 17 let? Máš konfekční velikost 40 a více? Právě Ty se můžeš stát naší novou Miss Plus Size modelky. Chceš zažít, jaké to je být známou plus size modelkou a získat titul Miss plus size modelka?

Právě pro Tebe je tato soutěž!

Miss Plus Size modelky není jako jiné soutěže. Jde nám o to, aby každá žena, která má nějaké to kilo navíc, zažila něco, co jí pomůže zvednout hlavu a říct: „Jsem baculka, a jsem na sebe hrdá!“

Spousta žen a dívek trpí, protože okolí je odsuzuje, ale v každé z nás se skrývá kráska a jde o to, aby si každá začala věřit, a aby to uměla prodat.

Přihlaš se do soutěže na https://www.plussizemodelky.cz/miss.php

Hlasujte o vítězce ON-LINE.

Jediná soutěž pro plnoštíhlé MISS PLUS SIZE MODELKY 2020, kde o vítězkách rozhodne veřejnost!

Hlasujte na https://www.plussizemodelky.cz/miss-prihlaska.php

Styl života je mediálním partnerem soutěže.