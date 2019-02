Některé kalhoty, speciálně z rifloviny, mohou vydržet dlouhé roky. Džínovina je nadčasový materiál a vsadit na kvalitu se v tomto případě vyplatí. Po čem se poohlédnout?

Co si představit pod pojmem „kvalitní kalhoty”

Cena kalhot se pohybuje zhruba od 300 Kč, ale rifle mohou stát třeba i přes 5000 Kč. Proč tedy sázet na kvalitu? Kvalitní kalhoty většinou zaštiťuje módní značka. Díky tomu se pak nestává, že by byly špatně ušity, nebo byl použit nevhodný materiál. Takovou jakost si rádi zaplatíme. Ostatně dobré kalhoty si nepořizujeme na jednu sezónu. Tedy, pokud se nejedná o výjimečný sezónní hit, to pak nejde jinak a po absolutně nutném kousku do šatníku zkrátka sáhneme.

Základem je materiál

Kvalitní kalhoty se poznají podle už zmíněného ušití. Vyplatí se sledovat švy a začistění okraje látky. A to v případě těchto výrobků skutečně nebývá problém. Velmi praktické a pohodlné materiály se dnes skládají z bavlny a příměsi elastanu, případně polyesteru. Někdy se přidává i viskóza.

Na rozdíl od jiných materiálů se vyplatí džíny kupovat o velikost menší, protože se roztáhnou. Hlavním hlediskem by mělo být to, abyste je dopnuli v pase. Ale i dnes existují kalhoty ze 100% bavlny, které jsou silnější a odolnější. Většinou ale toužíme po kalhotách, které budou příjemné a pohodlné, tak jako například dámské kalhoty HIS.

Také je potřeba vědět, že není bavlna jako bavlna. A právě v případě kvalitní bavlny se jedná o materiál, který vypadá dobře po dlouhé roky. Když budeme kalhoty zkoušet, má smysl zkontrolovat jejich pohodlnost a kvalitu třeba tím, že si v nich několikrát zkusíme prudce sednout a vstát.

Na které značky vsadit

Co do poměru kvality a ceny velmi dobře vycházejí dámské kalhoty Wrangler a HIS. U nich se pohybujeme zhruba v cenové relaci okolo 1500-2500 Kč. Obě značky nakoupíte na e-shopu Jeanscentrum.cz. Podobně vycházejí třeba i kalhoty značky Pepe Jeans.

Dobrý materiál a dobře ušitý výrobek, to jsou důvody, proč tak rádi oblékáme kvalitní kalhoty. Když se k tomu připojí zajímavé stylové trendy, skutečně není co řešit.