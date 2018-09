Čtenářský deník není problém, ale zábava. Stohy knih na nočním stolku povážlivě rostou, ale vám to vůbec nevadí. Rády se dělíte o své myšlenky a postřehy o přečtených příbězích. Pokud souhlasně pokyvujete hlavou, je tu právě pro vás nedocenitelný pomocník a průvodce.

Dámy, už se vám stalo, že jste dočetly knihu a toužily si zapsat hlavní myšlenky, děj, nebo prostě jen pocit, který vám z ní zůstal? Založily jste desítky různých sešitků na citáty a hlavní motivy, ale cestou je někde poztrácely? Novinářka Jana LeBlanc a ilustrátorka Martina Pavlová se rozhodly, že inteligentní zábava, jakou je čtení, si zaslouží elegantní zápisník. A tak vznikl Zápisník milovnice knih.

Zápisník nabízí místo na šedesát knižních záznamů, vždy je možno si zaznamenat základní informace a pak i popis děje či cokoliv, co nás v knize zaujalo. Čili si jeho vyplněním vytvoříte takovou vlastní knihu o důležitých knihách, které vás tak či onak ovlivnily. Mimoto autorky doplnily celou řadu rad a tipů pro pravověrné knihomolky, například proč mimo moderních příběhů i klasiku, jak často si vybrat novou knížku či co udělat s těmi, které jste sice dočetly, ale nemusíte je mít doma v knihovně. Mezi listy na záznamy najdete i doporučení, co číst dál a zajímavosti ze světa literatury a knih.

Pokud se budete držet doporučení autorek a číst jednu knihu týdně, Zápisník milovnice knih z vydavatelství Presco Group vám vydrží pohodlně na celý rok. Je vyveden v příjemných pastelových barvách a tím pádem se může stát i veselým doplňkem do kabelky, abyste se mohly chlubit kamarádkám, co jste zase krásného přečetly. Na konci najdete i praktickou kapsičku na záložky, poznámky nebo průkazku do knihovny.

Zápisník milovnice knih se může stát vaším průvodcem knižním světem a milou vzpomínkou na příběhy, které jste na stránkách přečtených knih prožily a nechcete je zapomenout. Autorky se nezaměřují pouze na knihomoly a knihomolky, na jejich stránkách Papírová láska najdete ještě další zápisníky pro milovníky jiných koníčků.