Netušili, že pod nejhlubším mořským dnem světa je ještě jeden život. Teď z něj vypustili něco, co nedokážou zvládnout…

Jonas Taylor (Jason Statham) je špičkový potápěč specializující se na hlubinné záchranné akce. Při jedné takové misi v Mariánském příkopu musí obětovat část posádky ponorky, aby zachránil alespoň ty, které se mu podařilo dostat do záchranného modulu. Tvrdí, že do ponorky narazilo cosi obrovského, ale nikdo mu nevěří…

V moderně vybavené podmořské stanici skupina vědců objeví senzační fakt. Lidstvo si totiž až dosud myslelo, že Mariánský příkop s hloubkou dna téměř jedenáct kilometrů je nejhlubší místo na zemi. Vědci však (v rámci štědře dotovaného výzkumu) zjistili, že dno tvoří pouze vrstva hmoty, kterou by se dalo proniknout. Stanice vyšle průzkumný batyskaf, kterému se skutečně podaří dnem proniknout a objevit pod ním zcela nový a neprobádaný svět. Na první pohled fascinující, na druhý ale také nebezpečný a neznámý. Posádka podmořského plavidla se o tom přesvědčí hned vzápětí, když na ně zaútočí žralok obrovských rozměrů. Ochromené plavidlo uvízlé na (novém) mořském dně, může zachránit jediný člověk… Jonas Taylor.

Žraloci jsou vděčné téma ať už knižních dobrodružství či filmových thrillerů, a to zejména od slavných Spielbergových Čelistí. Od natočení snímku, díky kterému se turisté na Jadranu báli i vlastního stínu na mořském dně, už uplynulo více než čtyřicet let. Za tu dobu se vyrojilo nesčetné množství napodobenin, včetně několika pokračování samotných Čelistí, až po „šílenosti“ jako třeba Žraločí tornádo. Je vůbec ještě možné diváky odkojené tolika verzemi téhož námětu překvapit?

Režisér Jon Turteltaub se dá považovat za celkem zkušeného tvůrce. Má za sebou pár titulů coby producent, režijně se podílel na několika televizních seriálech, mezi nimi například na divácky úspěšném akčním titulu s Tomem Hanksem Ze Země na Měsíc nebo sci-fi seriálu Jericho. Z jeho práce pro film by se dala vyzdvihnout oblíbená komedie Kokosy na sněhu nebo romantické drama Fenomén s Johnem Travoltou. Pro natočení svého nejnovějšího snímku MEG: Monstrum z hlubin sáhl po knize Steva Altena. Tento filadelfský rodák se ve svých knihách obrovským žralokem z prehistorické doby (takzvaným megalodonem – odtud název „Meg“) zabýval už čtyřikrát. Prvně se „Meg“ objevil v titulu Teror pochází z hlubin, který se stal předlohou pro tento film.

Jde o klasický letní blockbuster, který si od začátku na nic nehraje a míra prožitku z filmu je přímo úměrná úhlopříčce filmového plátna (viděl jsem film v IMAXu, což dodá mému hodnocení jednu pomyslnou hvězdičku navíc). Snímek bez okolků přiznává, že je čistokrevným „béčkem“ sázejícím na tradiční propriety – strach z neznámého, postupné představování „monstra“, zahořklost hlavního hrdiny, který je donucen udělat „správnou věc“ a zachránit lidské životy.

Film má několik dějství – Jonasova mise v prologu, ve kterém se prvně setká s megalodonem, aniž by si to uvědomil, záchranná akce, ve které čelí obdobné situaci, dějství u podmořské stanice, kterou vypuštěný predátor „navštíví“. Tady malinko probleskne asi jediná hlubší myšlenka, kterou řekne nahlas jedna z postav – „To jsme my lidé. Stále něco objevujeme a pak to zničíme.“ Poté jsme svědky několika záchranných akcí a střetnutí s dvacetimetrovým žralokem (tady se některé scény ovšem víceméně opakují). Velmi zajímavá je naopak scéna útoku monstra v zátoce přelidněné plavci, kteří mají skoro všichni (bůhvíproč – kvůli efektu?) barevné plovací kruhy. Tohle sice není vrcholná scéna, nicméně se vyskytuje i v traileru a je natočená zajímavě, takže je trochu škoda, že nebyla více využita. Ostatně i námět nově objeveného světa pod mořským dnem by jistě vystačil i na televizní seriál. Mimochodem, Mariánský příkop byl dokonce ve vědeckofantastickém filmu Jádro zvolen jako místo, odkud začíná cesta do středu Země.

Tvůrčí tým až na výjimky ničím nepřekvapil, ale myslím, že se o to ani nesnažil. Nicméně podle mě je to v pořádku, beru to. Divákům se nabízí plejáda osvědčených charakterů – od zmíněného hrdiny, přes půvabnou dceru mořského biologa (čínská herečka s neméně půvabným jménem Bingbing Li), chvástavého a sarkastického mecenáše (Rainn Wilson), až po „týpky“, kteří snad nemohou (řekněme už od Twisteru) v žádném podobném filmu chybět – různí antihrdinové v podobě „počítačových nerdů“, kteří jsou často nuceni stát se hrdiny proti své vůli. Ale nezapomenou přitom trousit vtipné hlášky.

A jak si akční hrdina Statham povede ve snímku, kde patrně příliš mnoho ran pěstí ani kopanců nerozdá? Myslím, že se si vedl v rámci možností celkem dobře. Není tu rozhodně kvůli nějakému herectví (takže mu větu „Jsem rád, když jsi naživu“ odpustíme), ale kvůli akci. A ta mu stále jde, včetně nezbytného nesmiřitelnému pohledu. Sekundují mu spíše neokoukané tváře, které se však už stačily prosadit v populárních či akčních seriálech (Ruby Rose – Orange is the New Black, Robert Taylor – Longmire, Cliff Curtis – Živí mrtví: Počátek konce).

MEG: Monstrum z hlubin je kvalitní osvěžení na horké léto (jistě ho ocení ti, co se chystají někam k moři). Kdo neočekává přílišnou originalitu a chce se pobavit, nebude zklamán. Film nenudí a nemá žádná hluchá místa. Až na pár směšných scén mu nelze nic moc vytknout. Samozřejmě, že dumání nad nějakými fyzikálními zákony apod. je zbytečné, ale já jsem od filmu čekal především zábavu a oddych a obojího se mi dostalo. Na dvě hodiny jsem se v kině odpoutal od reality a byl jsem spokojený.

The Meg

USA 2018

Česká premiéra: 9. 8. 2018

Režie: Jon Turteltaub

Hrají: Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Bingbing Li, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee, Page Kennedy, Vithaya Pansringarm, Shuya Sophia Cai a další.

Délka: 113 minut

Mluveno: anglicky, čínsky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.freeman-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-236598

Oficiální stránka: http://www.themeg.movie/