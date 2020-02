Získat hypotéku se může zdát jako téměř nadlidský a zbytečně složitý proces. Online hypoteční specialisté využívají moderní technologie, aby zajistili co nejefektivnější hypotéku. Mají pro vás zajímavé tipy.

FinTech podpora

Ceny nemovitostí jsou velmi vysoké, obzvláště ve větších městech, hypotéka pak představuje zajímavou možnost financování. Abyste se dobře zorientovali na poli hypoték, nabízí se využití oboru finanční technologie, se zkratkou FinTech. Jedná se o propojení moderních technologií a finančního světa. Právě sem patří třeba online hypoteční kalkulačka od hyponamiru.cz, díky které snadno porovnáte nabídky jednotlivých bank. Získáte výpis nabídek jednotlivých bank a aktuální úrokové sazby. Pak vás bude kontaktovat hypoteční specialista. Projde s vámi jednotlivé nabídky a vysvětlí proces získání hypotéky. Když najdete tu pro vás zajímavou, získáte už do 24 hodin předschválenou nabídku hypotéky.

Co potřebujete pro získání hypotéky

Věk alespoň 18 let, přičemž banky individuálně určují věk, do kterého musí být hypotéka splacena.

Neomezenou způsobilost k právním úkonům.

Prokazatelný a dostatečný příjem ve stabilní výši.

Bezdlužnost – v případě příjmů z podnikání.

Hodnoty při posuzování hypotéky

Pro banku jsou významné hodnoty těchto ukazatelů:

LTV,

DTI,

DSTI.

Při LTV banka sleduje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou zastavované nemovitosti, přičemž Česká národní banka doporučuje, že by tento ukazatel neměl překročit 90% hranici.

Hodnota DTI zase říká, že celková výše sjednané hypotéky společně se ostatními úvěry (třeba spotřebitelský úvěr na vybavení domácnosti, úvěr na automobil, vyčerpaný kontokorent) nesmí být vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu. Potíže při splácení pak může vyvolat třeba ztráta práce, dlouhodobá nemoc.

DSTI porovnává celkovou hodnotu měsíčních splátek všech úvěrů a čistý měsíční příjem. Maximální celková měsíční splátka úvěrů pak nesmí být vyšší než 45 % příjmů. DSTI se dá zjistit pomocí kalkulačky na webu České národní banky.

Je dobré vědět, že si bonitu můžete zlepšit prostřednictvím dalšího spolužadatele. I on musí splňovat základní podmínky pro získání hypotéky.

Délka splacení hypotéky

S hypotékou se vyplatí nečekat, s delší dobou jejího běhu máte více času na splacení. Aktuálně Wüstenrot hypoteční banka nabízí nejvyšší výstupní věk – 75 let. V případě ostatních bank se jedná o věk 65-70 let. Ze statistik vyplývá, že Češi si nejčastěji sjednávají hypotéky na 25 až 30 let. Jestliže zvládnete vyřídit hypotéku do 35. narozenin, bude jednoduché získat delší dobu splatnosti.

Jak zvolená doba splatnosti ovlivňuje výši měsíční splátky?

V tabulce je znázorněna změna výše měsíční splátky 80 % hypotéky ve výši 2,7 milionu korun.

Doba splatnosti 20 let 30 let 40 let Měsíční splátka 13 887 Kč 10 211 Kč 8 420 Kč

Poznámka: Nejvýhodnější úroková sazba od hyponamiru.cz představuje 2,17 % v době žádosti o hypotéku

„Dlouhodobě cílíme na to, aby naši klienti získali hypotéku nejen za výhodných podmínek, ale aby se zároveň jednalo o příjemný, rychlý a jednoduchý proces. Měníme hypoteční trh. Žádné složité schůzky s poradci. Stačí jeden den z pohodlí domova,” říká Miroslav Majer, zakladatel hyponamiru.cz.

Moderních technologií pak můžete ještě využít i v průběhu fungování hypotéky. Takzvaný Hlídač hypotéky, který nabízí hyponamiru.cz, včas upozorní na konec fixace, pohlídá významné termíny, jako je třeba možnost složení mimořádné splátky.

Refinancování hypotéky

Důležité je také hlídat konec fixace hypotéky a minimálně tři měsíce před tímto termínem je vhodné začít hledat aktuální sazby hypoték.

V souvislosti s hypotékou je třeba vědět o možnosti refinancování, což představuje splacení stávající hypotéky novým hypotečním úvěrem. K refinancování hypotéky dochází v případě, když jiná banka poskytne lepší možnosti, což může být výrazně výhodnější úroková sazba, eventuálně jiné výhody.

Předčasné splacení hypotéky

Celou hypotéku je možné splatit kdykoliv předčasně. Banka může naúčtovat účelně vynaložené náklady, které vyloženě souvisí s předčasným splacením hypotéky. Tyto podmínky jsou popsány v úvěrové smlouvě, kterou je třeba dobře prostudovat. Zákon také říká, že každý rok během jednoho měsíce před výročím smlouvy můžete splatit zcela zdarma až čtvrtinu z celkové výše úvěru.