To se mi přece nemůže stát! Přesně v tomto duchu přemýšlí asi polovina všech majitelů nemovitostí. Podle různých statistik totiž polovina nemovitostí není pojištěná vůbec, nebo špatně. V případě nenadálé havárie zbývají oči pro pláč, škody se totiž mohou vyšplhat do stovek tisíc. Stačí prasklá přívodní hadička do bidetu nebo toalety a na malér je zaděláno. Jak se důsledkům vyhnout a mít jistotu, že vzniklou škodu uhradí pojišťovna?

Pojištění je základ

Předně je nutné si vůbec pojištění domácnosti správně sjednat. Sice to zní banálně, ale jak již bylo řečeno, polovina domácností nemá pojištění v pořádku. Je nutné, aby pojistka kryla všechna základní rizika.

Výhodou některých pojištění je i krytí katastrofických rizik. Do této kategorie spadá rozbití skla z jakékoli příčiny, zkrat na elektromotorech nebo pojištění elektroniky bez limitu. Dále je nutné mít sjednané pojištění na dostatečně vysokou částku.

Bez složitého oceňování majetku

Dostatečně vysoká pojistná částka je záruka, že v případě škody si budete moci pořídit nové věci a vybavení. V případě tzv. podpojištění byste totiž přišli zkrátka, proto je nutné ocenění veškeré majetku, který v domácnosti máte. Tomu se lze vyhnout, když si pojistíte domácnost online , protože pojistná částka je navržená paušálně na základě m² obytné plochy.

Včetně pojištění odpovědnosti