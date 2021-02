Ještě neuběhly ani dva měsíce od Vánoc, a vy už pomalu začínáte vybírat letní dovolenou, abyste si odpočinuli? Pokud se vám zdá, že jste den ode dne více unavení, na vině může být zimní únava, která dává našemu tělu pořádně zabrat.

Foto: Pixabay

Krátké dny, nedostatek slunečních paprsků a čerstvých a kvalitních potravin, to jsou všechno důvody, proč vám v tomto období chybí chuť do života. S únavou se pojí i nechuť do sportu a dalších činností, které vám v jiných ročních obdobích dělají radost.

Pokud se i vy potýkáte s nadměrným vyčerpáním, nezoufejte. Rozhodně nemusíte čekat do jara, kdy zimní únavu vystřídá jarní. Svému tělu můžete dodat energii hned teď a užít si tak zimní dny naplno a s pozitivním naladěním.

1. Nadopujte se vitamíny

Nedostatek slunečního záření během zimních měsíců v nás vyvolává nejen splín, ale i únavu. Dochází k tomu hlavně v důsledku nedostatku vitamínu D, který během jarních a letních slunečných dní získáváme právě ze slunce. Vitamín D je také důležitý pro vstřebávání vápníku z potravy, správnou svalovou koordinaci a správnou funkci imunitního systému.

Kromě vitamínu D bychom neměli zapomínat ani na další důležité vitamíny a minerály, jako je vitamín C a vitamíny skupiny B, zinek nebo železo, které mají příznivý vliv na obranyschopnost organismu.

2. Nezapomínejte odpočívat

Bez plnohodnotného spánku se únavy nezbavíte. V zimě bývá venku ošklivo a tím pádem se nedá tolik chodit do přírody a ani se věnovat venkovním pracím kolem domu, což vytváří ideální podmínky pro zasloužený odpočinek. Udělejte si s partnerem odpočinkový den a pusťte si váš oblíbený film nebo si přečtěte nějakou knihu.

Díky tomu, že si o víkendu dopřejete dostatečně dlouhý spánek a celkově budete více odpočívat, zimní únava si na vás jen tak netroufne.

3. Vyhledejte pomoc v přírodě

CBD (kanabidiol) je všestranný pomocník, který dokáže lidem ulevit od celé řady zdravotních potíží. Stejně tak si poradí i s vyčerpaným organismem. A to díky svým vlastnostem, o kterých si můžete podrobně přečíst tady.

CBD vás zbaví únavy svým analgetickým účinkem, díky kterému vám uleví od bolesti, která je u mnohých z nás ničitelem kvalitního spánku. CBD si také poradí se stresem, úzkostí nebo depresí, které jsou opět nepřítelem spánku.

CBD olej si navíc můžete objednat bez lékařského předpisu z www.cibdol.cz. Kvůli tomu, abyste ho vyzkoušeli, tedy nemusíte hned běžet za doktorem. Za zmínku stojí ještě fakt, že jeho užívání nedoprovází téměř žádné vedlejší účinky, tudíž je vhodný jak pro děti, tak i těhotné a kojící ženy.

4. Nevynechávejte pohybové aktivity

I když jste zcela bez energie a na velkou fyzickou aktivitu tak nemáte ani pomyšlení, vyrazte ven alespoň na krátkou procházku. Pobyt na čerstvém vzduchu vám udělá dobře. Nejen, že si tak pročistíte myšlenky, posílíte zdraví, ale osvěžíte se a načerpáte energii na zbytek dne.