24. února Abhejali Bernardová (41) ze Sri Chinmoy Marathon Teamu i přes rozbouřené moře a silné proudy přeplavala Cookovu úžinu na Novém Zélandu. Stala se tak teprve 10. člověkem na světě (4. ženou a 1. suchozemcem), kterému se podařilo úspěšně dokončit výzvu Oceans Seven.

Oceans Seven je obdobou Koruny planety, která se týká nejvyšších vrcholů na sedmi kontinentech. Jedná se o 7 vybraných obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Přeplavba Cookovy úžiny trvala Abhejali Bernardové ze Zlína neuvěřitelných 13 h, 9 min a 48 vteřin, což je mnohem déle, než se předpokládalo. Na vině byly velmi silné protiproudy, vítr a také mořská nemoc. Přes 3 hodiny plavala na místě, neobvyklý východní proud ji dokonce táhl zpět k severnímu ostrovu a pilot ji chtěl vytáhnout z vody.

Bernardová po přeplavbě řekla: „Podmínky vůbec nebyly ideální, pilot, který eskortoval plavce úplně poprvé, navrhoval, abychom počkali na jiný den. Vítr byl už na začátku tak silný, že se dělaly bílé hřebeny (30 km/h, vlny přes 1 metr), a předpověď se odpoledne dále zhoršovala. Kdyby to byla moje první plavba, rozhodně bych si na ni netroufla. Byl to boj o každé nadechnutí se, jak se mnou vlny házely, ale jinak jsem neměla žádný zcela pádný důvod skončit. I když jsem měla mořskou nemoc a zvracela jsem a kvůli tomu mi byla i zima. Hned první půlhodinu se mi do plavek dostala medúza talířovka, což bylo hodně bolestivé. Dlouho jsme také byli na jednom místě, dokonce nás proud nesl zpět, což jsem tušila, ale radši jsem se neptala. Doplavali jsme za úplné tmy na posledním možném výběžku, jinak bychom se dostali na otevřené moře bez možnosti doplavání.“