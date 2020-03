Mateřské mléko je stále záhadou i odborníkům, proto je vždy pro svou komplexnost první volbou při výživě dítěte. Žádná náhradní výživa ho nedokáže plně nahradit. Za co kojení vyměnit? Která umělá mléka se hodí a ve kterých případech?

Co je mateřské mléko a proč je to nejlepší způsob výživy malého dítěte

Mateřské mléko je přímo spojeno s vývojem miminka. Mění se podle toho, jak dítě roste a získává z něj důležité a hodnotné látky, které v určité chvíli malý tvor potřebuje pro správný vývoj. Tělo matky nejprve v mléčných žlázách vytváří kolostrum neboli mlezivo. To vzniká během prvních 5 dnů po porodu. Tato jedinečná tekutina má hustou konzistenci a žlutou barvu. Výživově se jedná o skvělou zásobárnu toho nejcennějšího, co čerstvě narozené miminko potřebuje pro svou ochranu. Šestý den vzniká přechodné mléko s mírně nažloutlou barvou. Zralé mléko se začíná tvořit po čtrnácti dnech kojení. Ale i tady se jedná o unikátní složení. V první složka má za úkol uhasit žízeň miminka a zásobit ho cukry. Má vodnatou konzistenci a namodralou barvu. Druhá složka, vizuálně podobná smetaně, poskytuje živiny a má za úkol zasytit. To je ale prozatím velmi malá část z více než 100 složek mléka, kterou se podařilo dobře prozkoumat.

Foto: Pixabay

Mateřské mléko má ideální složení:

80 % vody

40 % laktózy,

50 % mastných kyselin/tuků

zásobárna minerálů a vitamínů.

Protože se většina důležitých látek dostává do mléka ze stravy, je potřeba, aby se matka dobře stravovala. Důležité je se zaměřit na vitamíny jako je vápník, železo, kyselinu listovou, případně zinek. Tělo ho jinak získá z tkání a v organismu matky pak chybí.

Dlouhodobé kojení má řadu benefitů

Dlouhodobé kojení je důležité také proto, že se snižuje pravděpodobnost onemocnění. V případě matky se jedná o nižší procento výskytu rakoviny vaječníků, prsu a děložního hrdla, ale také třeba osteoporózy. V případě dlouho kojených dětí se pak méně objevují infekce, alergie, zánět střev, zápal plic, nadváhy a v důsledku cukrovky, nebo také dokonce leukémie. Kojení je důležité především pro správný vývoj a růst dítěte. Souvisí se správnou přípravou dásní a také dutiny ústní pro tvorbu zubů. Kojením se zajišťuje i emoční a inteligenční vývoj a v konečném důsledku se také tímto úzkým vztahem podporuje vztah dítěte a matky.

Laktační krize

Kojení není žádná procházka růžovým sadem, jedná se o dlouhý proces, který zabere třeba i hodinu a půl. Dítě může vyžadovat kojení kojení až neuvěřitelnou frekvenci: 12x denně. Kromě toho je malý tvor někdy rozrušený a občas to vypadá, že ho žádné množství nezklidní. V těchto okamžicích je kojení pro matku velmi zatěžkávací zkouškou. Často se ale jedná o dočasnou fázi, které se říká sprut.

Co dělat pro klidnější kojení?

Tvorbu mléka podpoříte střídáním prsou během kojení. Vyměňte je alespoň 4x.

Podpořte dobu kojení. Poroste množství vznikajícího mléka. I když se zdá, že dítě saje dlouho, není dobré krátit dobu kojení.

Kojení by mělo být pravidelné. I když se miminko nehlásí, neoddalujte další kojení. Častým dlouhodobým kojením bude tělo vytvářet pravidelnou zásobu mléka.

Vhodné je přikládat miminko i v noci, ideálně 2x. Miminko bude syté a bude se vytvářet správné mléko.

Kdy přejít na náhradní kojeneckou výživu

Důvodů, proč už není možné pokračovat v kojení, může být několik. Může třeba dojít k stresovým, nepohodlným a bolestivým situacím, že dosahují maximální hranice snesitelnosti. Důležité je zajistit, aby dítě dostávalo dostatek výživy, proto je třeba situaci zkonzultovat s pediatrem. Ten poradí i vhodnou variantu výživy.

Co zajistit při přechodu z kojení na jinou stravu

Správná lahev a savička

Jedním ze zásadních úkolů je vybrat vhodnou kojeneckou láhev. Savička by měla mít správný tvar a tvrdost a být pro dítě pohodlná. U samotné láhve se vybírá ze skleněného, případně plastového materiálu. Svou roli hraje váha pro krmení, ale také způsob čištění.

Foto: Pixabay

Obsah mléka

Výživnému mléku by se mělo věnovat dostatek času. Poradit by měl při výběru i pediatr, samotné rozhodnutí je ale na rodičích.

Co je pro takové mléko důležité?

Kromě jiného by kojenecké mléko mělo obsahovat látky přispívající k přirozenému vývoji trávení a ke správnému vývoji mozku. Součástí mléka by pak měla být probiotika, prebiotika, kvalitní mléčné/rostlinné tuky bohaté na Omega 3- mastné kyseliny, laktózu. Chybět by neměly ani přírodní kultury mléčného kvašení, které podporují přirozenou funkci trávení. Z vitamínů by neměl chybět vitamín A, vitamíny skupiny B: B1, B2, B6, B12, vitamíny C a E. Z minerálních látek by pak měly být zastoupeny v určitém množství vápník, železo a jód.

Správný druh mléka

Druhy kojeneckého mléka se dělí podle věku. Pokračuje se tedy v tom duchu, jak fungovalo kojení, kdy se mateřské mléko měnilo podle vývoje dítěte.

1 – počáteční kojenecké mléko

Jestliže z nějakého důvodu nemůže dítě dostávat tu nejlepší stravu, tedy mléko z kojení, pak je třeba sáhnout po mléku označovaném „1”. Tuto stravu může miminko dostávat od narození do 6 měsíců. Je důležité sledovat, zda má toto počáteční mléko upravený poměr mezi kaseinem kravského mléka a syrovátkou (1:1). Díky tomu může dítě lépe trávit a získává dostatečnou výživu. V mléku nechybí cukry, tuky (až 50 % obsahu). Velký význam má strava pro střevní bakterie, která přispívá k vytváření imunity malého tvorečka, lepšímu trávení a snížení pravděpodobnosti střevních kolik. To vše zajišťují prebiotika. V mléku by neměl chybět ani dostatek vitamínů a minerálů.

2 – pokračovací mléko

Od 6. měsíce může dítě konzumovat mléka bez změny poměru bílkovin a syrovátky. Kromě laktózy v mléku bývá sacharóza (vytváří sladší chuť), velký význam mají probiotika a prebiotika. V tomto ohledu vyniká silnou kombinací probiotik a prebiotik pokračovací mléko HiPP 2 BIO Combiotik. Bio kvalita tak nabízí maximálně čistou a kvalitní výživu pokračovacího mléka.

Důležitý je také obsah jódu, železa, zinku a vitamínů. Stravu s číslem „2” může dostávat dítě do jednoho roku a po dohodě s pediatrem se přechází v průběhu této doby k přidávání příkrmů.

3 – batolecí mléka

Trojkou jsou značena mléka, vhodná pro dítě od jednoho roku. Jsou odlišná množstvím a rozmanitostí vitamínů, stopových prvků, minerálů. Toto mléko má nižší množství bílkovin než kravské. Možností jsou také varianty s příchutí vanilky, banánu. I tento druh mlék souvisí s vývojem dítěte. Některé značky uvádějí pak i „4“, „5“, případně „Junior“. Mezi oblíbené značky patří HiPP 3 Junior Combiotik, Sunar Premium 4, Nestlé BEBA 3 PRO. I tady se pokračuje s příkrmy.

Speciální mléka

V dnešní době se u miminek často objevuje alergie na laktózu, nižší schopnost štěpit mléčnou bílkovinu nebo sacharózu. Mezi projevy patří nafouklé bříško, pobolívání bříška, koliky, zácpy. A tady vzniká právě možnost výběru ze speciálních mlék.

Hypoalergenní mléko

Tato mléka se označují písmeny „HA“. Mléka jsou doporučována dětí s prokazatelnou alergií na mléčnou bílkovinu, případně je vysoké riziko vzniku této alergie, protože jí trpí někdo z nejužší rodiny. Ve složení se nachází částečně rozštěpená bílkovina, čímž klesá pravděpodobnost reakce. Mezi nejoblíbenější mléka patří HiPP mléko HA Combiotik (varianta 1 a 2), Sunar Expert Allergy Care 2.

Mléko s nižším obsahem laktózy

Dočasná nebo trvalá nesnášenlivost laktózy je spojená s nadýmáním, průjmem nebo jiným projevem neprospívání. Vhodnou náhradou klasického pokračovacího mléka je v tomto případě Nutrilon 1 Lactose Free.

Antirefluxní mléka

K absenci nadměrného ublinkávání dětí pomáhají antirefluxní mléka, která mají zahuštěnou recepturu způsobenou přidáním bramborového nebo rýžového škrobu, případně vlákniny ze svatojánského chleba (karubinu). Mezi tato mléka patří Nestlé Beba A.R. 2 při ublinkávání, Nutrilon 1 AR a Sunar Expert AR a Comfort 1.

Mléko při zažívacích potížích

Tato mléka jsou vhodná při problémech jako je bolení bříška nebo také třeba tříměsíční kolika. Po konzultaci s lékařem máte na výběr z produktů: Mléko HiPP Comfort speciální KV, Nutrilon 1 Colics ProExpert, Beba Sensitive.

Jak správně připravit mléko

Postup je uveden na přebalu mléka a je potřeba ho dodržet.

Do mléka nepatří vařící voda, která by zničila důležité látky.

Dodržujte doporučené dávkování podle návodu nebo na doporučení pediatra. Nevhodné dávkování může vyvolat bolení bříška, zácpu, koliku.

Teplotu připraveného mléka je ideální vždy zkontrolovat na předloktí. Pokud pro vás nebude nepříjemná, bude vyhovovat i miminku.

Dbejte na důkladné omytí a sterilizaci po každém krmení. Vyčistěte všechny části (dudlík, savička, láhev).

Připravené mléko je důležité ihned spotřebovat. I když jste na cestách, vezměte si termosku s horkou vodou a připravte mléko na poslední chvíli před krmením. Nedopité mléko neskladujte, protože se rychle kazí.