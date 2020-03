Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné, a nechce to pokazit (tak jako to pokazili jeho rodiče). Ale jak na to? V únoru vydalo knihu Kéž by to naši četli Nakladatelství Jota. Tři výtisky nabízíme v soutěži.

Soutěž končí 20. března 2020.

ANOTACE

Nejdůležitější vztah je mezi rodiči a dětmi. Přesto se může pokazit a může být velmi těžké ho znovu vytvořit. Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné, a nechce to pokazit (tak jako to pokazili jeho rodiče). Ale jak na to? Zkušená psychoterapeutka Philippa Perryová poradí, na čem opravdu záleží a jakému chování je důležité se vyhýbat – zásadní pro a proti v rodičovství. Vše začíná u rodičů samotných, u toho, jak se v minulosti utvářela a vyvíjela jejich vlastní psychika a jak to může ovlivnit jejich vlastní rodičovství.

Místo toho, aby tvořila „dokonalý“ plán, nabízí Phillipa nový pohled na prvky, které vedou k hezkému vztahu mezi dítětem a rodičem:

● Pochopit, jak výchova, kterou jste vy jako děti prošli, může ovlivnit způsob, jak vychováváte své vlastní dítě.

● Krotit, vyjádřit, přijmout a ocenit své vlastní city i city vašich dětí.

● Pochopit, že chování je jen komunikace.

● Prolomit negativní vzorce a stále se opakující chyby.

Kniha Kéž by to naši četli, která nehodnotí, nýbrž radí. Je přesně to, co si každý rodič chce přečíst, a každé dítě chce, aby už to udělali. Je to kniha o tom, jaké vztahy máme se svými dětmi, co stojí v cestě dobré komunikaci a co ji může zlepšit.

