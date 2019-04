Naučná leporela děti milují. O jednu z novinek ELLA & MAX můžete právě soutěžit. Na výherce soutěže čekají tři výtisky Velké knížky HASIČI pro malé vypravěče.

Rozvíjet slovní zásobu si mohou nejmenší i s dalšími novinkami: Velká knížka MŮJ DEN pro malé vypravěče a Velká knížka PORSCHE pro malé vypravěče.

Soutěž končí 17. dubna 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Presco Group.

ANOTACE:

Hóří, hóří, hóří! Pozor – hasiči vyrážejí do akce! Rychle si navlékli výstroj, nasadili přilby a už se řítí se zapnutou houkačkou k hořícímu domu. Rychle připravit dlouhý hasičský žebřík a stříkačky a hasíme! Je třeba vyprostit z plamenů nešťastníky, kteří nestačili včas utéct před ohněm a zůstali uvězněni v domě. To je také práce hasičů: odvážně se vrhají do plamenů, aby před požárem zachránili všechno živé. Detailní ilustrace v další z řady velkých obrázkových knih seznámí malé čtenáře s rozmanitou prací hasiče i s každodenním životem na stanici. Stačí se jen ponořit do barevného světa obrázků a pozorně sledovat.

Vydalo Presco Group pod značkou ELLA & MAX, leporelo, 199 Kč

Ukázka z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.