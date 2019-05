Rádi slavíte? Slavná blogerka Zoella v knize Pojďte slavit! připravila spoustu tipů pro nejrůznější setkání. Titul nedávno vydalo Nakladatelství Jota a my vám v naší nové soutěži nabízíme možnost vyhrát jeden ze tří výtisků Pojďte slavit!

Zoe Sugg je autorkou těchto bestsellerů: Girl Online jde svou cestou, Girl Online na turné, Girl Online.

Soutěž končí 22. dubna 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.

ANOTACE: Zoe Sugg Pojďte slavit!

Každý den je jedinečný a vždycky je co slavit! Průvodce dokonalé hostitelky aneb Jak udělat i ze všedního dne svátek. Rady, tipy, triky a inspirativní nápady ‒ o to všechno se s vámi podělí slavná blogerka Zoe Sugg alias Zoella – ať už organizujete „tajnou“ narozeninovou party pro nejlepší kamarádku, pozvete na víkend pár přátel nebo chcete uspořádat nezapomenutelnou oslavu Vánoc pro své nejbližší. V knize najdete inspiraci pro všechna roční období, tipy zahrnující jak ručně vyrobené ozdoby, tak sezónní pečení, krášlení a zdobení domova k nejrůznějším příležitostem nebo třeba návrhy, jak si s přáteli užít piknik někde venku. Kniha vás přesvědčí, že nemusíte pokaždé, když chystáte večírek, strávit dlouhé hodiny v kuchyni, ale že existuje neomezené množství způsobů, jak oslavy a večírky pojmout. A že i když jste „švorc“ a vlastně nemáte na organizování večírků vůbec čas, přesto se můžete stát nejlepšími hostiteli na světě. Zoella vás zve do světa večírků, oslav, party, mejdanů, pikniků a přátelských setkání!

Nakladatelství Jota, 256 str., 398 Kč

