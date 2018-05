16. května se v Galerie Tančící dům otevřela největší filmová výstava od roku 1987, která se věnuje československému filmu 60.-90. let 20. století. K vidění jsou nejznámější filmy, pohádky a seriály tohoto období. Čtyři patra Tančícího domu nabízejí k prohlédnutí přes 200 originálních kostýmů a různých filmových rekvizit a fotografií ze 70 slavných snímků. Na výběru vystavených snímků se prostřednictvím podílelo přes 400 tisíc diváků. Většinu kostýmů z výstavy Retro biják 60. – 90. let zatím veřejnost nemohla vidět. Expozici bude možno navštívit do 14. 10. 2018.

To nejlepší z československé kinematografie 60.-90. let 20. století

„Tuto výstavu jsme připravovali déle než dva roky. V posledním roce filmoví odborníci vyhledávali ztracené kostýmy ve fundusech Barrandovských ateliérů. Díky tomu jsme znovu postavili celé scény legendárních československých filmů a seriálů a objevily se nové souvislosti a zákulisní informace týkající se oblíbených snímků,“ říká Robert Vůjtek, ředitel Galerie Tančící dům.

200 vystavených originálních kostýmů zapůjčil fundus Barrandovských ateliérů a České televize a jsou doplněné fotografiemi, plakáty a dalšími rekvizitami a dekoracemi.

Zajímavostí je třeba historicky první selfie tyč, kterou používala Betsy v podání Ivy Janžurové ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové! Oblíbenou komedii Vrchní, prchni! připomíná ikonický Velorex a pletené kostýmy s bambulemi. Na oscarový snímek Ostře sledované vlaky odkazuje proslulá lechtivá scéna s razítkem.

Nechybí ani ilustrace od Adolfa Borna nebo Káji Saudka a komedie, ke kterým patří: Jak svět přichází o básníky a Kdo chce zabít Jessii? Odkaz na trilogii Slunce, seno… v podobě kostýmů a originální postele ze scén s babičkou Škopkovou určitě dobře poznají milovníci tohoto filmu.

Slavný superpočítač Centrální Mozek Lidstva neboli CML a kostými připomenou nesmrtelný sci-fi seriál Návštěvníci.

Pohádky a tvorbu pro děti zastupují kostýmy seriálu Arabela. Z filmu Tři veteráni jsou k vidění nejen krásné kostýmy princezny Bosany a Pankráce, ale také téměr 15metrový frňákovník.

Seznam filmů, pohádek a seriálů na výstavě Retro biják 60.-90. let

Dívka na koštěti; Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách; Což takhle dát si špenát; Pane, vy jste vdova!; Vrchní, prchni!; Zítra vstanu a opařím se čajem; Zítra to roztočíme, drahoušku…!; Co je doma, to se počítá, pánové…; Jak vytrhnout velrybě stoličku; Jak poslat tatínka do polepšovny; S tebou mě baví svět; Limonádový Joe; Zabil jsem Einsteina, pánové!; Čtyři vraždy stačí, drahoušku!; Jáchyme, hoď ho do stroje!; Marečku, podejte mi pero!; Adéla ještě nevečeřela; Tajemství hradu v Karpatech; Tři veteráni; Spalovač mrtvol; Petrolejové lampy; Morgiana; Holky z porcelánu; Ostře sledované vlaky; Rozmarné léto; Postřižiny; Slavnosti sněženek; Vesničko má středisková; Noc na Karlštejně; Trhák; Drahé tety a já; Světáci; Jak svět přichází o básníky; Pěsti ve tmě; Láska z pasáže; Discopříběh; Kamarád do deště; Bony a klid; Slunce, seno, jahody; Slunce, seno a pár facek; Můj brácha má prima bráchu; Smrt krásných srnců; Sestřičky; Nemocnice na kraji města; Chalupáři; 30 případů majora Zemana; Arabela; Létající Čestmír; Křeček v noční košili; Návštěvníci; Pan Tau; Homolka a tobolka; Hoří, má panenko; Starci na chmelu; Kladivo na čarodějnice; Až přijde kocour; Bakaláři; Sedmikrásky; Kdo chce zabít Jessii?

Autorkami výstavy Retro biják 60. – 90. let jsou Jana Sommerová a Nadia Klempířová. Na výstavu se můžete do Galerie Tančící dům podívat až do 14. 10. 2018. Otevřeno je denně mezi 9:00 a 20:00.