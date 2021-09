Kdo kdy měl nějakého psa, ten ví a pochopí… Audiokniha o lidech a psech z pohledu vlčáka.

Egon je takový psí senior, dvanáctiletý německý ovčák. Už se svou smečkou leccos zažil a má tedy s ní velkou trpělivost, s jejich výmysly a šílenými nápady. Jako třeba s tím, že mu Vona (panička) založí profil na Facebooku…

Díky tomu se například dozvíme, co si pes myslí o výchovných metodách – těch paniččiných, jak se naučit být doma sám, i těch psích: jak si získat pozornost, když chtěj koukat na zprávy. (Měla jsem podezření, že to náš pes dělal schválně, teď se mi jen potvrdilo…) Konečně pochopíme, co ti psi mají proti kolům a kolečkám a proč je pro ně tak těžké být při žrádle čistotní.

Egon tu s bohorovným klidem sleduje, jak Vona, Panda, uklízí, láteří a vaří odporný blafy plný zdravotních pilulek, zatímco Páníček Egonovi bokem hodí piškot a veškeré výchovné snahy sabotuje. Jak úžasně povědomé. Často se tu páníčci nacházejí a sami by mohli přidat vlastní historky.

S naprostým pochopením pro psí dušičku tu autorka podává každodenní starosti i radosti, přinášející soužití se čtyřnohým členem rodiny. S kámošem, kterého milujeme, i když nám třeba rozkouše oblíbené boty. A který miluje nás, ačkoli ho nikdy nenecháme pořádně se vyválet ve sněhu…

Autorka Egonovi založila facebookový profil roku 2013 a protože historky o soužití s člověkem, psané z psího pohledu, měly velký úspěch, za pár let vyšly i knižně. Pro Český Rozhlas Dvojku pak Igor Bareš načetl dvacítku těch nejlepších povídek jako četbu na pokračování, a z toho je MP3, které nedávno vyšlo. Milé, úsměvné, perfektně namluvené hercovým hlubokým hlasem, kterým jakoby Egon přímo promlouval k posluchačům. Jako „starej pes“ je Igor Bareš perfektní…

Rok vydání 2021, rok nahrávky 2020, vydavatel Český rozhlas, distributor Radioservis a.s.

Celková délka 01:35:18