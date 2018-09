Mezinárodní cirkusový festival Letní Letná už po patnácté předvádí to nejlepší ze světové akrobacie. Francouzský soubor Akoreacro se svým vystoupením Dans ton coeur přináší příběh s vtipem i napětím…

Parta svalnatých akrobatů s jedinou křehkou dívkou spojila svá vystoupení příběhem. Můžeme tak sledovat Ji a Jeho od chvíle seznámení v továrně u pásu, rutinní společný život uprostřed domácích spotřebičů, nevěru s podezřele svalnatou divou až k bouřlivému rozchodu manželů. To vše prošpikované humorem, ale i scénami pronásledování dívky partou chuligánů, což moc veselé nebylo – z toho až šel mráz. Doopravdy mrazivé byly ale výkony artistů na visuté hrazdě, obzvlášť plavce na plovárně. U některých kousků diváci úplně tajili dech, neušly jim úlevné výkřiky, když se povedl nějaký obtížný grif – když partner chytil artistku na poslední chvíli v letu a vše dobře dopadlo…

V první půlce hodinku a čtvrt trvajícího představení pobavilo diváky zapojení domácích spotřebičů do děje, překvapilo by vás, co všechno se dá dělat s pračkou na hlavě/hlavou v pračce. V druhé části patřil velký obdiv jediné slečně, která prakticky neslezla z pódia (pokud se zrovna nekoupala ve vaně čtyři metry nad zemí) a byla tak snad u všech výstupů. Ale i živá kapela a „stěhováci“ byli úžasní, a pro větší vtip se naučili i pár českých větiček, což publikum ocenilo. Soubor si vysloužil standing ovation – a to nejen proto, že na tvrdých schodech už se nedalo sedět. Diváci tak poděkovali za skvělý zážitek, díky kterému se budou na letní letenský festival vracet i příští rok…