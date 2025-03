Naďa Reviláková, autorka knih pro děti přichází s první knihou pro dospělé. Román Na kameni kámen zkoumá, jak se dědictví utrpení z druhé světové války, holocaustu a osobních ztrát přenáší na potomky těch, kteří přežili. Jak se promění životy dvou mladých lidí, kteří v současnosti objevují, jak silně jsou jejich rodinné kořeny propojeny s tragickými událostmi minulosti. Máme ukázku z knihy.

Titul Na kameni kámen se dotýká velmi aktuálního tématu transgeneračního přenosu traumatu. Nabízí hluboký pohled na to, jak si potomci přeživších holocaustu nesou tíhu těchto zkušeností, které pro ně samotné jsou často neviditelné. Příběh o pátrání po rodinné historii, odhalování tajemství a postupném zjišťování bolestných pravd dává čtenáři příležitost nahlédnout do intimních prožitků, které jsou pro většinu z nás dosud nepoznané. Autorka zároveň pokládá zásadní otázky o právu na rodinnou historii a o odpovědnosti historiků, kteří mají možnost zveřejnit nejedno citlivé zjištění.

„Na počátku tohoto příběhu byl sen. Sen člověka, se kterým jsem se potkala při stejné příležitosti, při níž se sešli hrdinové knihy. Při ukládání „kamenů zmizelých“. Byl potomkem těch, kteří přečkali útrapy nacistických koncentračních táborů. Většina z jeho příbuzných nepřežila,“ odhaluje autorka co ji k napsání knihy inspirovalo.

„Vyprávěl mi o svých dětských snech. Byli v nich vojáci, transporty, násilí, strach, traumata, která prožili lidé postižení holocaustem. On sám válku nezažil, narodil se až dlouho po ní. To však není to, co bylo na jeho vyprávění překvapivé. O tom, že pochází ze židovské rodiny, se dozvěděl až po dovršení plnoletosti, ze svého rodného listu, který mu dali pěstouni. Po narození se ocitl v dětském domově a vyrůstal u lidí, kteří s židovstvím neměli nic společného. Až v dospělosti začal pátrat po svých předcích a rozkryl jejich tragický osud. Otisky z něj sám prožil v dětských snech. Jak je to možné? Jak je možné, že jsem měl takové sny, ptal se mě. A já nedokázala odpovědět.“

Na kameni kámen je román, který spojuje historické a současné momenty, detektivní linii a psychologicky propracované postavy. Děj se zaměřuje na vztah dvou mladých lidí, kteří zpočátku netuší, jak jsou jejich životy spojené s temnou historií rodiny jednoho z nich. Postupně odkrývají děsivá tajemství, která formují jejich vlastní životy. V knize se proplétají motivy holocaustu, rodinné historie a traumat, která jsou s těmito událostmi neodmyslitelně spjaty. Na kameni kámen nabízí nejen hluboký psychologický pohled na rodinné trauma, ale také otvírá otázky, které rezonují v každém z nás. Jak se vyrovnáváme s dědictvím minulosti? Jak nás ovlivňuje historie našich předků, i když jsme ji nikdy nezažili? Kniha, která kombinuje silný historický podtext s intimními osudy postav, je pozvánkou k zamyšlení nad tím, jaký vliv má historie na naše současné životy.

O autorce:

Naďa Reviláková pochází z moravského Slovácka, kde se její prarodiče za války zapojili do odboje. Snad i proto je válečný osud našich blízkých, který v rodinné paměti přežívá v následujících generacích, důležitým tématem jejích knih. V Brně vystudovala divadelní dramaturgii, jako dramaturgyně pracuje v Českém rozhlase v Praze a žije v malém městečku ve středních Čechách. V rozhlase připravuje pořady o knihách a o historii. Kromě toho píše knížky pro děti, ve kterých představuje dětskému čtenáři naše nedávné dějiny jako nikdy nekončící příběh, který zasahuje i do našich současných životů. Za Medailon Emilky Horové získala ocenění Zlatá stuha.

Na kameni kámen je její prvotinou pro dospělé čtenáře a ukazuje její talent pro vyprávění silných, emocionálně nabitých příběhů.

ANOTACE

Pohnutý příběh dvou mladých lidí, kteří odhalují pravdu o své rodinné historii. Když Adam přijde do bytu Eviny babičky s tvrzením, že kdysi patřil jeho rodině, ani jeden ještě netuší, jak hluboko jsou jejich osudy propletené. Mezi starými zdmi začne ožívat pravda o lásce mezi jejich prarodiči, které rozdělila válka. Nově objevené skutečnosti otřesou nejen Eviným světem, ale i Adamovou vírou v dědečka, který jako jediný z rodiny přežil koncentrační tábor. Kolotoč křivd se znovu roztáčí. Obrátí se Adamův hněv proti Evě, nebo dokážou čelit stínům minulosti společně?

Nakladatel: Kniha Zlín, 248 str., 349 Kč