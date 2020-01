Tajemný a strašidelný příběh připomíná zprvu klasický případ Sherlocka Holmese – z původních dvanácti přátel, kteří se každý rok scházeli, zbyli jen čtyři: ostatní záhadně zmizeli, zemřeli… Spojovala je událost na moři, kdy je námořníci vysadili do člunu poté, co se ztratil jakýsi předmět – klíč…

Cromwell Stone pátrá po svém příteli, který zmizel tento rok. Nastěhuje se do podivného domu, dějí se mu podivné věci, které jsou nad jeho chápání.

Černobílý komiks, bohatě stínovaný, působí náležitě temně a pochmurně. Šrafování dodává stínům hloubku, ale přiznám se, že jsem se někdy ztrácela v tom, co se konkrétně na scéně děje. Autor záměrně používá složité kompozice, jako by srozumitelnost příběhu byla až na druhém místě. Až teprve ve chvíli, kdy se do vyprávění zapletou mocnosti z jiného vesmíru, čtenáři dojde, že Cromwell Stone je jakousi poctou H. P. Lovecraftovi, mistru hororu – a styl se záměrně podobá ocelorytinám 19. století, odtud to mocné šrafování.

V druhém svazku, odehrávajícím se o řadu let po prvním, je záhadný „klíč ke světu“ převážen na parníku. Fantastická dvoustránková ilustrace střetu parníku a přízračných plachetnic je vrcholem tohoto dílu, který autor stvořil o deset let později. Byla to prý spíš jeho radůstka mezi oficiálními zakázkami, ilustracemi lépe placenými.

Poslední svazek v kompletu se odehrává ve Skotsku, kam má hrdinka vrátit Cromwellovu pozůstalost. Skotsko samo se svou mystickou krajinou by stačilo, ale navíc je tu ještě všechna to tajemno kolem vesmíru, strážní věže a předurčenosti…

Záhadný třísvazkový komiks je ukázkovým dílem předního komiksového tvůrce, ideální pro všechny milovníky grafických románů, zatížených na ty nejmenší detaily.

Originál: Cromwell Stone, 2013, překlad: Richard Podaný, vydalo: Argo, 2017, 155 stran