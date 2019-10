Jack a Susie už jsou pár let po smrti a teprve teď chápou, jak hloupě svým časem (někdy) mrhali. Duchařskou komedii Mezi nebem a zemí hraje Divadlo Na Fidlovačce.

Foto: archiv Divadla Na Fidlovačce

Ale teď si svůj posmrtný život užívají, co to jde: zůstali v Jackově chatě na venkově, kde straší realitního agenta a případné klienty, kteří jsou tak naivní, že v domě zkusí bydlet. Ale mladý pár Simon a Flic jsou jiný případ. Simon je spisovatel, stejně jako Jack Cameron – navíc Jackův obdivovatel, a Flic je těhotná. Ty přece vystrašit a vyhnat nemůžou. Obzvlášť s tak příšernou tchyní za zády, která na Simonovi nenechá nit suchou. Duchové se tedy pokusí mladému, živému páru pomoci, jak jen to půjde – nebo jak jim jejich dohled alias Strážný anděl dovolí…

Duchařská komedie je hereckým koncertem pro Daniela Rouse a Sandru Pogodovou v rolích Jacka a Susie, nesourodého, ale přesto milujícího se páru, který spolu zůstal i po smrti. Sandra řádí jako vždy jak přírodní živel. Lukáš Rous a Martina Sikorová jako Simon a Flic se marně snažili urvat si pro sebe aspoň trochu divákovy pozornosti. Lukáš Pečenka jako realitní agent Webster byl náležitě k smrti vyděšený a Eliška Nezvalová jako tchyně/lochneská příšera má jednu nezapomenutelnou scénu na gauči, jinak je nevýrazná. Ansámbl doplňuje Ludmila Molínová jako netypický Strážný anděl, prvek, který hru posouvá maličko do absurdna, ale zase je důležitý pro posunutí děje. Stejně si ale diváci z hry odnesou hřejivý pocit z lásky až za hrob a taky obraz Sandry Pogodové v nóbl bílé róbě…

Hrají: Sandra Pogodová, Elizaveta Maximová, Daniel Rous, Lukáš Rous, Ludmila Molínová, Eliška Nezvalová, Lukáš Pečenka

Režie: Petr Hruška

Dramaturgie: Petr Vydra

Překlad: Martin Fahrner

Scéna: Miroslav Král

Kostýmy: Miroslav Král

Hudba: Vladimír Strnad

Premiéra: 21. 9. 2017

Délka představení: 2 h 5 min