Konečně je to tady. Rozhodli jste se vylétnout z bezpečí rodinného hnízda a čeká vás stěhování do prvního bydlení. Nebojte se a užívejte si to. Je to velká výzva – a aby byly vaše pocity z tak významného životního kroku co nejpříjemnější, zařiďte si svou domácnost tak, abyste neměli sebemenší důvod k tesknění po bývalé adrese. Překvapivě to zvládnete i bez nadité šrajtofle, mnohem důležitější jsou důvtip a smysl pro detail.

Důraz na funkčnost a osobitost

Při zařizování prvního bydlení vám mohou dobře posloužit inspirativní fotogalerie interiérů, kterých je na internetu požehnaně. Koukněte třeba na Pinterest nebo přes obrázky ve vyhledávání na Googlu. Nezapomeňte však na to, že prim musí hrát vaše specifické potřeby, zvyky a vkus. Bezmyšlenkovité stylizování domácnosti podle katalogových fotek nemusí dopadnout vůbec dobře. Zároveň se řiďte heslem „méně je více“ nebo také „bydlení je perfektní, když už z něj nemůžete nic ubrat“.

V hlavní roli správné barvy

Chcete-li se ve svém prvním bydlení cítit skutečně jako doma, obklopte se barvami, které na vaši psychiku působí pozitivně. Pokud své barevné preference často měníte, zahalte stěny do neutrálních tónů a zbytek nechce na bytových textiliích. Záclony, ale také závěsy, přehozy, polštáře či ubrusy můžete průběžně měnit, což je mnohem jednodušší i levnější než časté malování.

Jak vyřešit nábytek?

S nákupem nábytku příliš nespěchejte, ukvapených rozhodnutí byste mohli trpce litovat. Pořiďte si nejdříve ty nejnutnější kusy, bez kterých by vaše domácnost vypadala jako holobyt – a až se trochu zabydlíte a ujasníte si ideální rozmístění, doplňte základ o další nábytek.

A ještě něco. Nezapomeňte, že jednotný styl působí mnohem harmoničtějším a uhlazenějším dojmem než bydlení v duchu nesourodé směsi nekompatibilních a absolutně nesourodých stylů.