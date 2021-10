Poker je úžasná hra, která dokáže v hráčích vzbuzovat nezměrné napětí a nutí je neustále přemýšlet, o svých kartách i možných kombinacích soupeřů. Výhodou této hry je mimo jiné to, že je poměrně nenáročná, co se týče základních pravidel, a také dostupná. Nemusíte totiž jezdit do Las Vegas ani jít do kasina, stačí si zahrát doma s přáteli nebo rodinou a o napínavé okamžiky nebude nouze.

Foto: Pixabay

V tomto článku se krátce podíváme na to, co je k hraní pokeru potřeba, abyste ho vůbec mohli hrát a také si hru co nejvíce užili. Jen když budete mít všechno potřebné, bude mít hra patřičnou úroveň, přestože vůbec nebudete hrát o skutečné peníze.

Karty a žetony jsou základ

K tomu, abyste si poker mohli zahrát, potřebujete jen pár věcí. I když co do počtu kusů je jich poměrně dost… V první řadě je třeba balíček karet o 52 kartách. Poker se hraje s francouzskými kartami, jako například žolíky, ovšem bez oněch 2 žolíků, které v každém balíčku vždy najdete – to pak dělá zmíněných 52 karet. Dále potřebujete větší počet žetonů s různou hodnotou a žetony Dealer, Small Blind a Big Blind, které jsou pro hru a její přehlednost také nezbytné.

Ideální řešení pro domácí pokerové večery představuje nejen pro začátečníky kompletní poker sada . Obvykle se jedná o kufřík, kde vše výše uvedené najdete, přičemž balíčky karet jsou v ní dva. Se dvěma balíčky se sice v žádném případě nehraje, ale druhý balíček se hodí, když už jsou karty z prvního značně opotřebované nebo náhodou ztratíte či poškodíte nějakou kartu. Poker sety navíc obvykle obsahují ještě 5 hracích kostek, s jejichž pomocí můžete například určit, kdo bude jako první rozdávat karty (bude dealer), nebo s nimi hrát netradiční pokerové varianty, třeba kostkový poker hraný pouze s kostkami.

Zajímavou volbou jsou luxusní pokerové sety, ty mohou obsahovat také míchačku karet nebo hrací sukno na stůl. Především míchačka karet pozvedne hru na vyšší úroveň. Pořídit si ji samozřejmě můžete i samostatně k běžnému setu.

Bez pořádného stolu to není ono

Pokud chcete, aby vám hraní pokeru doma nebo třeba na chatě přineslo plnohodnotný zážitek, neobejdete se bez tak důležitého doplňku, jakým je stůl na poker . Buď si můžete pořídit opravdu celý speciální stůl určený výhradně k hraní pokeru, nebo zvolit běžnější řešení pro domácí podmínky v podobě pokerové podložky na stůl.

Ať už si vyberete kompletní stůl nebo podložku, vždy to přinese do hry atmosféru jisté výjimečnosti. Jedná se také o praktický doplněk, protože řada stolů a podložek je vybavena držáky žetonů, které si do nich každý hráč může přehledně a bezpečně uložit, aby se mu nekutálely po celém stole.

Pravidla pokeru