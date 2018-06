Sklizeno v Manifesto Marketu u pražského Masarykova nádraží pop-up otevře ve spolupráci s Nadačním fondem Mathilda prodejnu Sklizeno powered by Mathilda. Od 8. do 17. června si budou moci zákazníci vyzkoušet nákup v doprovodu nevidomých pouze po čichu a chuti a zjistit, jestli poznají kvalitu po vůni a chuti. Výtěžek z akce poputuje do Nadačního fondu Mathida na rozšíření knihovny digitálních dokumentů. Po skončení pop-up vznikne na tomto místě nový koncept prodejny Sklizeno s možností nákupu surovin podle receptů.

Netradiční akce prospěje nevidomým

„Neprodáváme esteticky dokonalou zeleninu bez chuti, krásně růžové šunky s minimálním obsahem masa a spoustou barviv, prostě nelákáme na vzhled, ale na kvalitu. Abychom zákazníkům ukázali, že oči nejsou často dobrý pomocník při nákupu, budou se muset v prodejně v absolutní tmě řídit jen svým čichem a chutí a uvidíme, zda lze kvalitu poznat i bez očí – bez toho, abyste četli etiketu a znali vzhled potraviny. My jsme si jistí, že to lze,“ představuje koncept pop-up prodejny Sklizeno powered by Mathilda Petr Borkovec, majitel sítě prodejen Sklizeno.

Neobvyklý způsob nákupu

Během 10 dnů si budou moci zákazníci vyzkoušet nakupování čichem v areálu Manifesto u pražského Masarykova nádraží. Pomáhat jim v tom bude nevidomý asistent, který nabídne potraviny k očichání, ale i k ochutnání. Vybraný produkt vloží do speciální tašky zavěšené na krku. Nákup se pak bude platit už klasickým způsobem na světle.

Výtěžek z této neziskové akce – z prodeje speciálních nákupních tašek – zamíří na rozšíření knihovny digitálních dokumentů o sekci filmů s audiopopisem a o záznamy not v braillově písmu. Po skončení provozu prodejny Sklizeno powered by Mathilda bude představen nový koncept prodejny Sklizeno, ve kterém budou zákazníci moci nakupovat suroviny podle receptů. Recepty budou každý týden jiné.

„Nakupování ve tmě je pro nás další způsob, jak ukázat veřejnosti, s čím se nevidomí denně potýkají. Tentokrát je ale zábavné to, že jsme vlastně ve výhodě, protože jsme zvyklí nakupovat podle smyslů, které nám o jídle řeknou často mnohem víc než zrak. Jsme nadšení, že se nám podařilo najít takto hravou formu, jak ukázat něco tak běžného, jako je nakupování a doufáme, že to bude zákazníky bavit. Nás určitě,” dodává Luboš Krapka, ředitel nadačního fondu Mathilda.

Prodejna Sklizeno powered by Mathilda se pro veřejnost otevře v pátek 8. června 2018 v 18.00. V další dny bude otevřena od 9. do 17. června,denně od 12 do 20 hodin.

Manifesto Market je kulturně-gastronomický pop-up market, iniciovaný organizací reSITE ve spolupráci s Aerofilms. Tvoří ho 27 kontejnerů a má za cíl oživit zapomenutý kout v centru Prahy a propojit odtržená území. Pop-up je vzdáleně inspirovaný koncepty ze světových metropolí (například londýnským Boxparkem). Kulturní program se tak mísí s gastronomickým zážitkem.