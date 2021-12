Vánoční svátky si zaslouží sváteční pokrmy. Spolu s Akademií kvality jsme pro vás připravili Sváteční hrachovou polévku se slaninou a krutony a Řízek z vepřové panenky smažený na sádle s výborným bramborovým salátem.

Ne každému chutná rybí polévka, ale pokud chcete kráčet ve stopách tradic, připravte si, podobně jako naši předkové, výtečnou hrachovou polévku. Trochu jsme ji vylepšili a v chladných dnech vás skutečně posílí.

Sváteční hrachová polévka se slaninou a krutony

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4, doba přípravy: 50 min., náročnost: *

Ingredience:

350 g zeleného hrachu, 2 stroužky česneku, 10 g majoránky, 20 g másla, 1,5 l zeleninového vývaru, 100 g slaniny, 50 g cibule, chléb, 0,1 l oleje, 0,2 l smetany, sůl, pepř

Postup:

Hrách namočíme nejlépe den dopředu. Na rozpáleném oleji orestujeme najemno nakrájenou cibuli, česnek a zalijeme vývarem. Přidáme hrách a vaříme do měkka. Když je hrách měkký, přidáme smetanu, majoránku a vše důkladně rozmixujeme tyčovým mixérem. Vše krátce provaříme, dochutíme solí a pepřem a zjemníme máslem. Chléb a slaninu nakrájíme na kostičky a orestujeme na pánvi.

Tip: Pokud chcete mít jistotu, že při restování nebude slanina prskat, preferujte vybrané druhy určené přímo ke smažení, pečení nebo ke grilování. Jedná se zpravidla o tepelně neopracované slaniny typu „bacon“.

Pokud nemáte rádi kapra, můžete vsadit na jemné vepřové řízečky z libové vepřové panenky. K nim nesmí chybětz bramborový salát, který lahodí chuti i oku.

Řízek z vepřové panenky smažený na sádle, bramborový salát

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4, doba přípravy: 2 h, náročnost: *

Ingredience:

800 g vepřové panenky, 200 g strouhanky, 2 vejce, 100 g hladké mouky, 150 g vepřového sádla, sůl, pepř

Bramborový salát:

500 g brambor, 500 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 70 g sterilovaného hrášku, 20 g cibule, 30 g nakládaných okurek, 30 g hořčice, 30 g majonézy, 2 vejce, sůl, pepř

Postup:

Vepřovou panenku očistíme, naklepeme, osolíme, opepříme. Obalíme v mouce, vejcích

a strouhance. Smažíme na rozpáleném sádle do zlatova. Neoloupané brambory a kořenovou zeleninu uvaříme do měkka v osolené vodě. Vejce uvaříme natvrdo. Brambory, kořenovou zeleninu a vejce oloupeme a nakrájíme na kostičky. Cibuli a sterilované okurky nakrájíme najemno. Přidáme hrášek, majonézu, hořčici, sůl, pepř a vše důkladně promícháme a dáme do lednice vychladnout.

Tip: Aby byly brambory po uvaření pevné a tuhé, připravte salát z brambor varného typu A, který je na to optimální. Variantou mohou být také odrůdy s červenou barvou slupky (opět varný typ A).

Zdroj: Akademie kvality