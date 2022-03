Máte problémy se vztahy? Společnost vychovává k posuzování, soutěživosti, kladení požadavků a komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Americký psycholog Marshall B. Rosenberg nabízí pomoc ve své knize Nenásilná komunikace – Řeč života. Vyhrajte jeden ze tří výtisků tohoto titulu.

Marshall B. Rosenberg, Ph.D. byl americký psycholog a tvůrce konceptu nenásilné komunikace. Vyrůstal v neklidné detroitské čtvrti, kde si vypěstoval hluboký zájem o nové formy komunikace, které by poskytly alternativu násilí, s nímž se setkával. Jeho zájem ho dovedl až k doktorátu z klinické psychologie, který získal v roce 1961 na Univerzitě ve Wisconsinu, kde studoval pod vedením Carla R. Rogerse. Další životní zkušenosti a studium srovnávací religionistiky ho motivovaly k rozvíjení principu nenásilné komunikace. Desítky let pracoval jako instruktor a mediátor po celém světě. V Portále dále vyšly jeho knihy Co řeknete, změní váš svět, Nenásilná komunikace v praxi, Nenásilná komunikace a moc.

ANOTACE

Revidované a doplněné vydání!

Řada lidí v naší společnosti byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, kladení požadavků a komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním a přerušení spojení. Nenásilná komunikace představuje nejen určitou metodu, ale ucelený pohled na svět. Je založena na naslouchání sobě i partnerovi a ochotě vnímat potřeby a pocity sebe samého i toho druhého. Tak napomáhá k řešení konfliktů a názorových rozdílů a rozvíjí vztahy založené na vzájemné úctě, vcítění a spolupráci.

Knihu, která byla pro nové vydání důkladně revidována, ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé, vychovatelé a kdokoli, kdo kdy ve svých vztazích narazil na potíže a přeje si je transformovat.

Vydává Portál, brož., 240 str.

Přečtěte si ukázku z knihy.

