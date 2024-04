Ale ono není potřeba přicházet s něčím novým, jako spíš umět to podat tak, jako by to bylo poprvé, co čtete podmanivý příběh z malého města. A to se Lucy Score povedlo.

Sympatická Naomi zůstane trčet někde uprostřed Virginie, kde její zlé dvojče Tina rozdupalo všechno, co se za rok pobytu rozdupat dalo. A ukradne Naomi auto i s penězi, zato jí tam nechá svou jedenáctiletou dceru Waylay.

Takže si naše hrdinka musí nejen najít práci a ubytování, ale taky zjistit, co s nově objevenou neteří. A taky co s fešáckým zamračeným mrzoutem Knoxem, který tu vede bar a na všechno má názor.

I když nejsem příznivcem dětí jako vedlejších postav v romancích, tady je Waylay docela v pohodě – a taky je tu tolik vedlejších postav, že se mezi nimi dokonale ztratí. Naomininy přátelé, rodiče, lidi z baru, knihovnice, no prostě půlka městečka, plus Viking Knox a jeho policejní bratr Nash a jejich rodinné drama… Lidí je tu jak na orloji a pořád se něco děje, a vy se tím vším skvěle bavíte.

Připouštím, že mám určitou slabost pro drsné mrzouty s měkkým srdcem, takže už proto mě tenhle příběh bavil. Ale i díky tomu, že je tu tolik praštěných postav, ne všechny jsou milé a vstřícné, ale takový je život.

„Co už nikdy nepřebolí“ se řadí k těm romancím, u kterých se zasmějete a získáte pocit, jako byste sami patřili do té komunity lidí v malém prosperujícím městečku, plném svérázu a pospolitosti. Hřejivý příběh, jaké čas od času potřebujeme….

Originál: Things We Never Got Over, překlad: Stanislav Pavlíček, vydal: Ikar, 2023, 495 stran