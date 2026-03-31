Zažijte atmosféru starého Smíchova: Povídky smíchovské Marie Rejfové ožívají hlasem Jaromíra Meduny
Marii Rejfovou známe jako autorku humorných detektivek se svéráznou Josefínou. Její kniha z roku 2023 Povídky smíchovské je poctou Nerudovi a Arbesovi, Marie Rejfová je víc než důstojnou nástupkyní těchto literárních velikánů. Ve své sbírce povídek oživuje genia loci starého Smíchova s takovým vypravěčským uměním, že má, v tomto případě posluchač pocit, jako by vstoupil do příběhu z dob dávno minulých.
Odbočkou od svérázné učitelky Josefíny Divíškové nás Marie Rejfová přivádí do pražského Smíchova na počátku 20. století do oblasti, kde se lidé znají. Někdy jen tak letmo, jindy lépe. Místo na levém břehu Vltavy se stává součástí budoucí Velké Prahy. Místa jsou sice plná života, ale život nejen v pavlačových domech není snadný.
V každé ze šesti arabesek se objevuje holčička jménem Růženka Horká a nechybí ani Kouzelník, jak mu holčička říká. Záhadný starý muž s vousy, kloboukem a brýlemi, jehož přítomnost v posluchači vzbuzuje stále větší a větší zvědavost.
Autorka nás bere na setkání s kameníkem, pekařem, služkou, se dvěma starými neprovdanými sestrami, které bojují o své místo, starší dámou u okna, mladým studentem medicíny. Seznamuje nás i s postiženým chlapcem a jeho dřevěným kamarádem Ferencem. Každá z postav má svá trápení a osud, kterému je nucena čelit. Jakou cestou se vydají a skončí jejich příběh dobře?
Marie Rejfová debutovala v roce 2015 románem pro mládež Čarověník, na který o rok později navázala volným pokračováním Sestra smrt. Už od těchto knih se rozvíjel její talent k popisování vztahů mezi obyčejnými lidmi a k barvitému vylíčení atmosféry současného maloměsta tak, jako to známe z humorných detektivek s Josefínou Divíškovou.
Marie Rejfová je vynikající autorka, zkrátka umí báječně psát o lidech a z obyčejných situací udělat neobyčejné. Ale tyto příběhy, které člověk navíc poslouchá ve výborném podání Jaromíra Meduny (známe ho jako hlas Hercula Poirota), to je zkrátka luxusní dort o několika patrech.
Marie Rejfová napsala skvělý titul, který se velmi dobře vyjímá vedle děl Jakuba Arbese či Jana Nerudy. Autorka díky povídkám bere čtenáře/posluchače na cestu do minulosti a servíruje životní osudy obyčejných lidí s jejich vášněmi a strastmi nejrůznějšího druhu. I tady využívá své umění vytvořit nejen velmi životné postavy, ale i prostředí a situace. Na závěr nejspíš zalitujete délky knihy a budete si přát, aby příběhů bylo mnohem víc. Atmosféra nelehkého žití všech generací si člověka získá a je tak barvitá, že máte pocit, že jste součástí jejich příběhů a vše pozorujete zblízka. Někdy to až hodně bolí. Díky tomu si člověk znovu může uvědomit, v jak báječné době nyní žije a naplno si užívá jejích možností.
Povídky smíchovské vydalo nakladatelství Mystery Press v roce 2023. V témže roce ho zpracovala jako audioknihu Audiotéka. Titul načetl Jaromír Meduna. Mix a mastering Tomáš Nykl, hudba Karpof Brothers, režie Daniel Tůma. Délka audioknihy: 8 h 48 min.