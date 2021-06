S hypotečními sazbami se doslova roztrhl pytel. Zájem o koupi nemovitostí se s příchodem koronavirové krize a nástupem inflace rapidně zvýšil. Lidem totiž přijde jako nejlepší krok investovat své naspořené finance dřív, než je zmiňovaný finanční jev řádící v České republice doslova sežere. A dělají dobře. Bohužel se řada zájemců o investiční (nebo i své vlastní) bydlení spálí. Neuvědomují si totiž, na co si dát pozor při koupi bytu.

Foto: Pixabay

Jelikož nemluvíme o drobné investici, která by se rovnala několika stovkám korun, je důležité mít oči na stopkách. Předtím, než podepíšete kupní smlouvu či díky srovnání hypoték zřídíte půjčku na bydlení zkontrolujte si nemovitost po právní i technické stránce. Ať po nastěhování nejste nemile překvapení tím, že jste zakoupili dům či byt, který ani náhodou neodpovídá konečné ceně.

Projděte si katastr nemovitostí

Čili zjistěte si právní stav bytu. Prodávající či zastupující realitní kancelář vám může nakukat mnohé, ovšem pravda může být někde jinde. Proto si projděte také informace uvedené v listu vlastnictví, kde najdete nejen veškeré údaje o dané bytové jednotce, ale také o jejích vadách, informace o vlastníkovi nebo o tom, jak k danému objektu vůbec přišel (a to je informace, kterou z majitele běžně nedostanete).

Díky kontrole právní stránky věci také zjistíte s předstihem, zdali na danou nemovitost nepadá exekuce nebo jestli se zrovna nenachází uprostřed právního sporu.

Jak je na tom technická stránka?

Jak již bylo zmíněno, kromě právní stránky je nutné zkontrolovat i tu technickou. Opět je dobré se co nejvíce vyptávat už při prohlídce bytu. Ptejte se na rozvody elektřiny, na stoupačky, stav koupelny a kuchyně nebo na společné prvky domu, na které budete muset přispívat. Co vás samozřejmě také zajímá, je vlhkost. Chcete se přece vyvarovat prasklinám nebo plísním, jež jsou zdraví škodlivé, nebo ne?

Pokud se jedná o dražší nemovitost, vyplatí se najmout si odborníka k posouzení skutečného stavu. Už jsme také zmiňovali, že to, co prozradí majitel nebo zastupující realitní makléř nemusí být blízko pravdě, respektive nemusí být řečeno všechno. I když bude posuzující odborník další investicí, respektive výdajem na seznamu, v konečném důsledku díky němu spíše ušetříte.

Nemá nemovitost dluhy?

Dluhy, poplatky, exekuce – podkategorie, které možná jistou měrou spadají do zmiňované právní stránky, ovšem je nutné ji zmínit ještě takto individuálně. Před koupí je dobré informovat se například o vyúčtování za elektřinu, respektive o možných nedoplatcích a podobných dluzích. V ideálním případě si předcházejícího majitele proklepněte v registru dlužníků a v Centrální evidenci exekucí, což jsou systémy, jež vám řeknou naprosto všechno, co potřebujete vědět.

Jak velká je kupovaná nemovitost?

Aneb zkontrolujte si reálnou velikost bytu nebo rodinného domu. Velice často se stává, že jsou uvedeny nepravdivé informace o bytových jednotkách či jiných nemovitostech. Důvod je prostý – majitelé chtějí, aby jejich prodávaná nemovitost působila atraktivněji. A často se jim díky “lehce přikrášlené” informaci skutečně daří přilákat vícero zájemců o koupi. Vaším úkolem jakožto kupujícího je ověřit si velikost nemovitosti.

Jenže jak na to? Jednoduše – vyžádejte si roční výpis za služby, které jsou spojené s užíváním bytu. Tento dokument vám prozradí, jaká je reálná velikost bytu. Zahrnuty samozřejmě nebudou žádné neobytné části, jako jsou lodžie, sklepy, balkony nebo garáže, které však podle majitelů tvoří velikost dané nemovitosti (i když to samozřejmě nelze přimíchávat do tohoto údaje).