Dluhová spirála dokáže člověka semlít jako tsunami. Zpočátku vše vypadá docela nevinně, prostě si jen půjčíte na nějaké věci, které potřebujete, nic víc. Avšak stačí, aby se jeden měsíc okolnosti spolčily proti vám, a najednou nevíte, kam peníze poslat dříve. Když situaci nepodchytíte včas, může vám brzy zaklepat na dveře exekutor a vy přijdete o podstatnou část svého majetku.

Foto: Pixabay

S takovým scénářem se u nás bohužel potýká velká část Čechů. Na začátku března letošního roku bylo vedeno čtyři a půl milionů exekučních řízení, což je sice velké číslo, ale oproti loňskému roku to znamená pokles téměř o čtyřicet tisíc. Nelze popřít, že tento scénář vypadá děsivě, nicméně úvěrový trh se za poslední roky stihl dost změnit a my můžeme s jistotou říct, že půjčky nejsou pouze špatné.

Rozlišujte dobré a zlé dluhy

Než si povíme, jak to s těmi úvěry vlastně je, musíme si ujasnit jedno – dluh je prostě dluh. Nehledě na to, proč si půjčku berete, kolik potřebujete a jaký budete mít úrok, vždy na sebe berete velký závazek, který je potřeba dodržet. Logicky se s ním tedy pojí i riziko, že nebudete mít na splátku peníze, s čímž musíte dopředu počítat.

Teď už ale k tématu – jak odlišit dobrou půjčku od špatné? Záleží především na jejím účelu, respektive na tom, zda na ní něco vyděláte. Obecně se ví, že půjčky na dovolenou nepatří mezi ta nejzodpovědnější rozhodnutí. Samozřejmě vám z nich zbyde plno fotek a suvenýrů, ale reálně se nejedná o žádnou přidanou hodnotu. Sice se tedy vrátíte odpočatí a plní zážitků, ale poté už před sebou nebudete mít žádnou další radost, pouze vaše dluhy.

Nejrozumnějšími půjčkami jsou tedy logicky ty, které si lidé berou na bydlení – není tedy náhoda, že tvoří naprostou většinu celkového zadlužení našeho národa. Nemovitosti neustále rostou na hodnotě a dům či byt, který si koupíte dnes, tedy za pár let prodáte s výrazně vyšší cenovkou, zejména pokud do něj nějaké prostředky také investujete. Čím dříve si ho navíc koupíte, tím dříve se vyhnete placení nájmu, což jsou pro vás v podstatě ztracené peníze.

Nemusí jít jen o bydlení

Pochopitelně ale netvrdíme, že hypotéka je jediným typem úvěru, ke kterému lze přiřadit přívlastek dobrý. Existují i jiné situace, kdy se půjčka z nebankovního sektoru, stejně tak jako od banky, dá považovat za dobrou volbu. Může to být například tehdy, když si potřebujete koupit auto, abyste mohli dojíždět do nového zaměstnání, kde dostanete lepší platové ohodnocení, nebo si zajistit vzdělání, které pro vás opět bude znamenat vyšší mzdu.

I v tomto případě ale platí, že je potřeba půjčovat si s rozmyslem a hledět i na to, kolik vás půjčka bude stát. Obzvlášť velkou pozornost se vyplatí věnovat parametru RPSN, který zahrnuje úrokovou sazbu i další poplatky, takže jasně vidíte, kolik přeplatíte. Kdyby cena úvěra byla až příliš přemrštěná, mohla by převýšit benefity, které vám přinesl, a označení „dobrý“ by pak bylo docela na hraně.

Jak tedy vypadají špatné dluhy?

O dobrých úvěrech už jsme si toho pověděli spoustu, ale jak vypadají ty špatné? V první řadě vám nepřinášejí žádné dlouhodobé výhody a v podstatě slouží pouze k jednorázové spotřebě, a to ještě k tomu věcí, které nutně nepotřebujete. Spadají sem tedy již zmíněné dovolené, zábavní elektronika nebo třeba móda.

Špatný dluh je také takový, který slouží ke splacení jiného dluhu. Právě takové počínání je nejčastějším důvodem, proč se lidé do dluhových pastí dostávají. V případě, že se dostanete do situace, kdy na splátku nemáte peníze, je vždy lepší prodat nějaké staré věci, požádat o odklad nebo si více půjček konsolidovat do jedné.

Prevence je ale vždy naprosto klíčová, takže si každou žádost o půjčku raději dobře rozmyslete a spočítejte. Víte, kolik můžete každý měsíc věnovat splátkám? Máte nějaké rezervy pro případ nouze? Pokládáním takových otázek se snadno doberete rozhodnutí, zda si na sebe můžete dovolit vzít riziko spojené s půjčkami, nebo pro vás bude lepší se porozhlédnout po jiném, bezpečnějším řešení.