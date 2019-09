Vázací stroje jsou technikou, která vám pomůže svázat do jednoho svazku rozházené dokumenty. V e-shopech zakoupíte hned tři druhy těchto vazačů: ruční, plastové a termální. Během okamžiku máte jednotlivé listy svázány a připraveny pro prezentaci a archivaci. Pokud zvažujete nákup tohoto stroje, v domácnosti nalezne uplatnění zejména termální vazač.

Přínos vázacího stroje

Vázací stroje mají široké uplatnění. Jednotlivá zařízení disponují optimálním poměrem mezi cenou, výkonem a kvalitou. Dokumenty upravenými do jednoho svazku se vám bude dobře listovat a máte jistotu, že se vám jednotlivé listy nepoztrácí. Dokumenty budou chráněny před zničením, oceníte na nich dobrou přenositelnost a budou vás reprezentovat na poradách a schůzkách. Vazače by však neměly chybět nejen ve vaší kanceláři, ale i v domácnosti.

Kroužkové vazače pro opakované rozvázání

Narazit můžete na kroužkové vazače, s kterými zvládne pracovat opravdu každý. Nejprve do dokumentů vyrazíte stlačením páky díry a poté je pomocí kroužkového vazače svážete dohromady. Po vrácení páky do původní polohy dojde k uzavření hřbetu. Na těchto vazačích si oblíbíte to, že se s nimi dobře a rychle manipuluje a dokument můžete opakovaně rozvázat a přidávat do něj další listy. Při děrování však musíte být opatrní, aby nedošlo k šikmému proděrování dokumentů.

Termovazače zapečou stránky do jednoho dokumentu

Termální vázací stroje neboli termovazače obsahují lepidlo, které je ve vazači ohříváno do tekuté podoby. Tímto lepidlem dojde k zapečení vazby. To má tu výhodu, že nemusíte do stránek vyrážet díry a výsledná práce bude vypadat jako od profesionální vazačské firmy. Termovazače se jednoduše ovládají, nehrozí u nich poranění a můžete svázat i větší objem dokumentů. Vyměnit několik stránek v dokumentu je však vcelku obtížné a před použitím tohoto vazače vždy musíte čekat na jeho zahřátí.

Termální vázací stroje v domácnosti

Všechny vázací stroje v prodejnách a e-shopech jsou vyzkoušené a spolehlivé a jedná se o bezpečnou investici. Ve vaší domácnosti upotřebíte termální vázací stroje, s kterými vytvoříte dokument s pevným hřbetem. A nemusíte je použít jen na obchodní dokumenty ve své domácí pracovně nebo na svázání závěrečné bakalářské práce. Snadno s nimi svážete tištěné recepty, vytvoříte si s nimi svou vlastní fotoknihu a sestavíte obrázkovou knihu pro děti. Vsadíme se s vámi, že určitě najdete pro termovazače další uplatnění!

Tip na termální vázací stroj

Zaujal vás termální vázací stroj, ale neorientujete se v nabídce? Přinášíme vám tip na konkrétní model: termální vazač Peach – PB200-70 . S touto vazačkou vytvoříte během chvilky jakoukoliv publikaci. Dokumenty v požadovaném pořadí vložíte do vázacích desek a v termovazači necháte zapéct vazbu. Takto můžete spojit až 300 listů papíru.

Svázání dokumentů až do velikost A4

Vazač Peach – PB200-70 si poradí i s menšími formáty než je A4. Výška hřbetu však nesmí být vyšší než 1,5 cm. Vazačka se nahřívá 3 minuty a vy během této doby můžete zkontrolovat správné řazení papírů v dokumentu. Po jedné minutě je váš dokument svázán, o čemž vám dá vědět zvukový signál. Dokumentu, kuchařce nebo jiné publikaci dodáte elegantní vzhled, když ji svážete s průhlednou přední fólií a pevnou kartonovou zadní deskou.

Svažte si pomocí termálních vázacích strojů různé diplomové a závěrečné práce, diplomy, gratulační listiny nebo skripta a vytvořte si vlastní knihu z novinových článků, rodinných fotek, počítačových výtisků a receptů. Vytvořte s termovazačkou cokoliv, co vás napadne – a vstupní investice není nikterak vysoká.